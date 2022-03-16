Українці отримали безкоштовний вхід до Віденського зоопарку

З кожним днем кількість мігрантів з України у Відні збільшується. Щоб забезпечити легке перебування, біженці отримують багато привілеїв, таких як безкоштовний транспорт, парковка. До цього списку додали відвідування Віденського зоопарку.

Місто Відень забезпечує безкоштовне відвідування зоопарку для українських сімей. З 14 березня і протягом 4 тижнів будь-яка українська родина може відвідати тварин. Обов’язковою умовою є пред’явлення українського паспорта або відповідного посвідчення особи України.



Як найстаріший зоопарк у світі, він був заснований в 1752 році і шість разів поспіль був визнаний найкращим зоопарком Європи. Він входить до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО з імператорською літньою резиденцією палацу Шенбрунн у центрі, що забезпечує унікальне поєднання культури та природи, сприяючи збереженню та біорізноманіттю.