04/19/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (19 квітня)
Актуальні новини станом на 19 квітня згідно з джерелом Reuters.
Російські війська розпочали довгоочікуваний наступ на Східній Україні, намагаючись протиснути оборону майже по всій лінії фронту. Українські чиновники назвали це другою фазою війни.
Боротьба
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розпочала 'битву за Донбас' на сході, і 'дуже значна частина всієї російської армії зараз зосереджена на цьому наступі'.
- Українські ЗМІ повідомляли про вибухи вздовж лінії фронту з обстрілами в Мар’їнці, Слов’янську та Краматорську, а також у Харкові на північному сході, Миколаєві на півдні та Запоріжжі на південному сході. Сирени повітряного нальоту також спрацювали в основних центрах поблизу фронту.
- Українські війська завдали удару по російському селу поблизу кордону з Україною, поранивши одного жителя, повідомив губернатор російського регіону Білгород.
- Україна третій день поспіль не може домогтися згоди Росії щодо створення будь-яких гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення з міст і селищ, заявила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук.
Дипломатія
- Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з союзниками у вівторок, щоб обговорити Україну, в тому числі про те, як координувати процес притягнення Росії до відповідальності, повідомляє Білий дім.
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його діалог з президентом Росії Володимиром Путіним зупинився після того, як в Україні були виявлені масові вбивства.
- Зеленський офіційно подав заповнену анкету щодо членства в Європейському Союзі і сказав, що вважає, що це призведе до того, що його країна отримає статус кандидата протягом кількох тижнів.
- Британія не буде шукати, як допомогти Росії, сказав старший міністр, відповідаючи на запитання про перспективу обміну проросійського політика Віктора Медведчука, утримуваного Києвом, на двох британських бойовиків, захоплених в Україні російськими військами.
Економіка
- Російське вторгнення пошкодило або знищило до 30% інфраструктури України на суму 100 мільярдів доларів, сказав український міністр, додавши, що реконструкцію можна досягти за два роки, використовуючи заморожені російські активи для фінансування.
- Росія повідомила про ймовірне подальше зниження процентних ставок і збільшення бюджетних витрат, щоб допомогти економіці адаптуватися до жорстких західних санкцій, оскільки вона рухається до найглибшого скорочення з 1994 року.
Цитати
- «Ось так виглядає пекло на землі... Настав час (для) допомоги не просто молитвами. Збережіть наше життя від сатанинських рук», – написав командир 36-ї бригади морської піхоти України, яка воює в Маріуполі, майор Сергій Волина у листі до Папи Франциска.
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