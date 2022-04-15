Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (15 квітня)

Потужні вибухи пролунали в Києві вранці в п’ятницю, а по Україні залунали сирени повітряних нальотів, коли жителі готувалися до нових атак Росії після того, як головний військовий корабель Москви в Чорному морі затонув після пожежі.

Боротьба

Потужні вибухи пролунали вранці в п'ятницю в столиці України Києві та ряді інших міст країни, повідомляють місцеві ЗМІ.

Українські військові заявили, що за минулу добу відбили вісім атак на сході країни та знищили декілька машин, у тому числі чотири танки. Інформація поки не підтверджена.

Губернатор Харківської області повідомив, що внаслідок обстрілу Харкова російськими військами загинули четверо мирних жителів та 10 поранені.

Друге село в Бєлгородській області Росії потрапило під обстріл з боку України, повідомив губернатор області

Російські чиновники заявили, що українські гелікоптери вразили житлові будинки та семеро людей отримали поранення у ​​Брянській області, що стало останнім із серії прикордонних атак, які, за словами Москви, можуть спровокувати атаку у відповідь на Київ.

Комітет ООН заявив, що життя близько 2,7 мільйона людей з обмеженими можливостями в Україні знаходяться під загрозою, посилаючись на повідомлення про те, що багато з них перебувають у пастці або покинуті у своїх будинках, центрах догляду та дитячих будинках без основних засобів чи ліків.

Дипломатія

Один із найближчих союзників президента Росії Володимира Путіна попередив НАТО, що якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до військового альянсу під проводом США, то Росія розмістить ядерну зброю та гіперзвукові ракети в ексклаві в центрі Європи.

Не можна легковажно сприймати загрозу використання Росією тактичної або ядерної зброї малої потужності в Україні, але ЦРУ не побачило багато практичних доказів, які підтверджують це занепокоєння, сказав директор ЦРУ Вільям Бернс.

Президент Джо Байден заявив, що високопосадовці США найближчим часом вирішують, чи надсилати високопоставленого чиновника до Києва на знак підтримки України.

У відповідь на вторгнення Росії в Україну Великобританія наклала санкції на двох близьких соратників власника 'Челсі' Романа Абрамовича, заявивши, що це найбільше заморожування активів, яке коли-небудь накладав уряд.

Економіка і бізнес

Путін сказав, що Москва працюватиме над перенаправленням свого експорту енергоносіїв на схід, оскільки Європа намагається зменшити свою залежність від них.

Оплата російського газу в рублях покупцями Європейського Союзу, як того вимагає Путін, порушить режим санкцій ЄС проти Москви, йдеться у внутрішньому записі Європейської комісії.

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