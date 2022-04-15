04/15/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (15 квітня)
Актуальні новини станом на 15 квітня згідно з джерелом Reuters.
Потужні вибухи пролунали в Києві вранці в п’ятницю, а по Україні залунали сирени повітряних нальотів, коли жителі готувалися до нових атак Росії після того, як головний військовий корабель Москви в Чорному морі затонув після пожежі.
Боротьба
- Потужні вибухи пролунали вранці в п'ятницю в столиці України Києві та ряді інших міст країни, повідомляють місцеві ЗМІ.
- Українські військові заявили, що за минулу добу відбили вісім атак на сході країни та знищили декілька машин, у тому числі чотири танки. Інформація поки не підтверджена.
- Губернатор Харківської області повідомив, що внаслідок обстрілу Харкова російськими військами загинули четверо мирних жителів та 10 поранені.
- Друге село в Бєлгородській області Росії потрапило під обстріл з боку України, повідомив губернатор області
- Російські чиновники заявили, що українські гелікоптери вразили житлові будинки та семеро людей отримали поранення у Брянській області, що стало останнім із серії прикордонних атак, які, за словами Москви, можуть спровокувати атаку у відповідь на Київ.
- Комітет ООН заявив, що життя близько 2,7 мільйона людей з обмеженими можливостями в Україні знаходяться під загрозою, посилаючись на повідомлення про те, що багато з них перебувають у пастці або покинуті у своїх будинках, центрах догляду та дитячих будинках без основних засобів чи ліків.
Дипломатія
- Один із найближчих союзників президента Росії Володимира Путіна попередив НАТО, що якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до військового альянсу під проводом США, то Росія розмістить ядерну зброю та гіперзвукові ракети в ексклаві в центрі Європи.
- Не можна легковажно сприймати загрозу використання Росією тактичної або ядерної зброї малої потужності в Україні, але ЦРУ не побачило багато практичних доказів, які підтверджують це занепокоєння, сказав директор ЦРУ Вільям Бернс.
- Президент Джо Байден заявив, що високопосадовці США найближчим часом вирішують, чи надсилати високопоставленого чиновника до Києва на знак підтримки України.
- У відповідь на вторгнення Росії в Україну Великобританія наклала санкції на двох близьких соратників власника 'Челсі' Романа Абрамовича, заявивши, що це найбільше заморожування активів, яке коли-небудь накладав уряд.
Економіка і бізнес
- Путін сказав, що Москва працюватиме над перенаправленням свого експорту енергоносіїв на схід, оскільки Європа намагається зменшити свою залежність від них.
- Оплата російського газу в рублях покупцями Європейського Союзу, як того вимагає Путін, порушить режим санкцій ЄС проти Москви, йдеться у внутрішньому записі Європейської комісії.
Цитати
- «Ми знаходимо жахливі речі: закопані та заховані тіла закатованих і розстріляних людей, які загинули в результаті мінометного та артилерійського обстрілу», – сказав керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
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