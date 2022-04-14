Укрпошта презентувала марку на честь військових з острову Зміїний
Фразу, яка була адресована російському кораблю, знають всі українці. Тепер вона викарбована на спеціальній марці.
12 квітня Укрпошта презентувала поштові марки присвячені героїму українських солдатів на острові Зміїний. Про це було повідомлено на офіційному сайті компанії.
Фраза "Русскій воєнний корабль, іді …!" стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти росії.
“Українська філателія під час війни є віддзеркаленням подій, які переживає наша держава і наш народ. Фраза, яка надихнула нас на створення поштової марки, вже стала символом незламності ЗСУ, добровольців, тероборони, всіх українців в боротьбі за свою землю та незалежність України. Впевнений, що листи з такою поштовою маркою будуть раді отримати і українці, і наші друзі з-за кордону. І сьогодні, в такий поштовий спосіб, ми ще раз нагадуємо окупантам, що їм слід негайно забратися з нашої землі та йти вслід за їх кораблем”, - відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
У Києві спецпогашення штемпелем «Перший день» відбулося в Головпоштамті за участі генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського та автора відомої фрази, захисника о. Зміїний морського піхотинця Романа Грибова.
Одночасно з Києвом, погашеннями спеціальними штемпелями «Русскій воєнний корабль, іді …!» відбулося у всіх регіонах України.
Придбати поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді …!» можна у відділеннях Укрпошти та у філателістичному онлайн магазині.
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