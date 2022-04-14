Укрпошта презентувала марку на честь військових з острову Зміїний

12 квітня Укрпошта презентувала поштові марки присвячені героїму українських солдатів на острові Зміїний. Про це було повідомлено на офіційному сайті компанії.

Фраза "Русскій воєнний корабль, іді …!" стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти росії.

“Українська філателія під час війни є віддзеркаленням подій, які переживає наша держава і наш народ. Фраза, яка надихнула нас на створення поштової марки, вже стала символом незламності ЗСУ, добровольців, тероборони, всіх українців в боротьбі за свою землю та незалежність України. Впевнений, що листи з такою поштовою маркою будуть раді отримати і українці, і наші друзі з-за кордону. І сьогодні, в такий поштовий спосіб, ми ще раз нагадуємо окупантам, що їм слід негайно забратися з нашої землі та йти вслід за їх кораблем”, - відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.