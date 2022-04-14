Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (14 квітня)

Флагман Чорноморського флоту Росії був серйозно пошкоджений, а його екіпаж був евакуйований у четвер після вибуху на борту, який, за словами України, був спричинений ракетним ударом.

Боротьба

Українські міста Краматорськ і Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню Росії через рівень насильства, який спостерігався в інших міських центрах після вторгнення Москви, повідомляє британська військова розвідка.

Російське телебачення транслює відео капітуляції в обложеному порту Маріуполя, на якому видно беззбройних людей у ​​військовій формі, які йдуть з піднятими руками до солдатів у масках.

Україна заявляє, що на четвер узгоджено дев'ять гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів зі східних міст, включаючи Маріуполь, якщо окупаційні російські війська припинять обстріл.

Аналітики стверджують, що Росія нарощує сили для нового штурму на Донбасі, створюючи основу для тривалої битви, яка, безперечно, завдасть значних втрат з обох сторін.

Мер північно-східного міста Харків, другого за величиною в Україні, заявив, що кількість вибухів значно збільшилася.

Дипломатія

Президент США Байден вперше заявив, що вторгнення Росії є геноцидом.

Місія експертів, створена ОБСЄ, знайшла в Україні докази військових злочинів і злочинів проти людства з боку Росії. Росія неодноразово заперечувала напади на мирних жителів.

Високопоставлені чиновники США обмірковують, чи відправити до Києва високопоставленого члена кабінету, такого як держсекретар Блінкен і міністр оборони Ллойд, на знак солідарності, повідомило джерело, наближене до ситуації.

Австралія ввела цілеспрямовані фінансові санкції проти 14 російських державних підприємств.

Поліція Фіджі розслідує прибуття суперяхти, яка підозрюється у власності мільярдера Сулеймана Керімова.

Економіка і бізнес

Президент Володимир Путін заявив, що Росія може легко перенаправити експорт енергоносіїв із Заходу в країни, які в них дійсно потребують, одночасно збільшуючи внутрішнє споживання нафти, газу та вугілля.

Британія заявила, що ввела нові санкції проти 206 осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Цитати