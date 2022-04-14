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© APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV

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04/14/2022

Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (14 квітня)

Актуальні новини станом на 14 квітня згідно з джерелом Reuters.

von Karina Danilova

Флагман Чорноморського флоту Росії був серйозно пошкоджений, а його екіпаж був евакуйований у четвер після вибуху на борту, який, за словами України, був спричинений ракетним ударом.

Боротьба

  • Українські міста Краматорськ і Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню Росії через рівень насильства, який спостерігався в інших міських центрах після вторгнення Москви, повідомляє британська військова розвідка.
  • Російське телебачення транслює відео капітуляції в обложеному порту Маріуполя, на якому видно беззбройних людей у ​​військовій формі, які йдуть з піднятими руками до солдатів у масках.
  • Україна заявляє, що на четвер узгоджено дев'ять гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів зі східних міст, включаючи Маріуполь, якщо окупаційні російські війська припинять обстріл.
  • Аналітики стверджують, що Росія нарощує сили для нового штурму на Донбасі, створюючи основу для тривалої битви, яка, безперечно, завдасть значних втрат з обох сторін.
  • Мер північно-східного міста Харків, другого за величиною в Україні, заявив, що кількість вибухів значно збільшилася.

Дипломатія

  • Президент США Байден вперше заявив, що вторгнення Росії є геноцидом.
  • Місія експертів, створена ОБСЄ, знайшла в Україні докази військових злочинів і злочинів проти людства з боку Росії. Росія неодноразово заперечувала напади на мирних жителів.
  • Високопоставлені чиновники США обмірковують, чи відправити до Києва високопоставленого члена кабінету, такого як держсекретар Блінкен і міністр оборони Ллойд, на знак солідарності, повідомило джерело, наближене до ситуації.
  • Австралія ввела цілеспрямовані фінансові санкції проти 14 російських державних підприємств.
  • Поліція Фіджі розслідує прибуття суперяхти, яка підозрюється у власності мільярдера Сулеймана Керімова.

Економіка і бізнес

  • Президент Володимир Путін заявив, що Росія може легко перенаправити експорт енергоносіїв із Заходу в країни, які в них дійсно потребують, одночасно збільшуючи внутрішнє споживання нафти, газу та вугілля.
  • Британія заявила, що ввела нові санкції проти 206 осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Цитати

  • «Ми не хотіли цього... вибачте нас», – йдеться у повідомленні, написаному на стіні будинку в селі Луб’янка на північному заході від Києва, яке було окуповано російськими військами.

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( kurier.at ) | Stand: 04/14/2022, 10:42

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