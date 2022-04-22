04/22/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (22 квітня)
Актуальні новини станом на 22 квітня згідно з джерелом Reuters.
Росія здійснила новий наступ на сході України, а в портовому місті Маріуполь команди волонтерів збирали трупи з руїн після того, як Москва оголосила там перемогу, незважаючи на те, що українські сили трималися.
БОРОТЬБА
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська контролюють більшу частину Маріуполя, але українські війська залишаються в його частині. За його словами, близько 120 тисяч мирних жителів були заблоковані від виїзду.
- Генштаб України повідомив, що російські сили посилили атаки по всій лінії фронту на сході країни та намагаються розпочати наступ у Харківській області, на північ від основної цілі Росії - Донбасу.
- Мер Маріуполя звернувся з проханням про «повну евакуацію» міста.
- Управління ООН з прав людини забило тривогу з приводу зростання кількості доказів військових злочинів в Україні, закликаючи як Москву, так і Київ наказати комбатантам поважати міжнародне право.
- Сотні українських військових залишаються в бункеруванні на маріупольському металургійному заводі 'Азовсталь'. Путін сказав своїм військам блокувати його.
- Британська військова розвідка заявила, що повний напад Росії на станцію, ймовірно, означатиме великі втрати росіян, а рішення Путіна блокувати завод вивільнить сили для інших місць на сході.
- Потужні обстріли тривали на сході Донбасу, оскільки Росія намагалася просуватися до населених пунктів, повідомляє Міністерство оборони Великобританії в регулярному бюлетені.
- Президент США Джо Байден пообіцяв надати Україні більше озброєнь на 800 мільйонів доларів і заявив, що попросить у Конгресу більше грошей для допомоги українським військовим.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що НАТО має уникати прямого військового зіткнення з Росією, яке може призвести до третьої світової війни.
- Плани на зустріч Папи Франциска в червні з російським православним патріархом Кирилом, який підтримував війну Росії в Україні, призупинено, повідомив папа аргентинській газеті.
- Нещодавно розкриті безпілотники Ghost, які є частиною останнього пакету озброєнь Америки для України, були розроблені ВПС США для нападу на цілі та знищуються після одноразового використання, повідомляє Пентагон.
- Міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак і його канадська колега Крістія Фріланд покинули засідання Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні на знак протесту проти вторгнення в Україну, коли виступив російський делегат.
- Україна працює з юристами над механізмом використання заморожених російських коштів для компенсації економічних втрат, повідомив Reuters міністр юстиції.
- Президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що криза продовольчої безпеки, викликана війною, ймовірно, триватиме кілька місяців, і що Україна зазнала фізичної шкоди на суму близько 60 мільярдів доларів.
- Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала країни, які ще не засудили вторгнення Росії в Україну, зробити це та уникати порушення санкцій, запроваджених проти Росії.
- «Немає потреби лізти в ці катакомби і лізти під землю через ці промислові об’єкти... блокуйте цю промислову зону, щоб навіть муха не могла пройти»: Путін про закриття металургійного заводу.
- 'Якщо у вас є шолом і бронежилет, але у вас немає пістолета в руках, ви приречені', - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, закликаючи про військову допомогу.
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