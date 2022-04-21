Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (21 квітня)

Глава російської Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російські війська отримають повний контроль над металургійним заводом 'Азовсталь' у Маріуполі в четвер. Міністерство оборони України не було одразу доступне для коментарів.

ШИРОКИЙ ВПЛИВ

Президент США Джо Байден розповість про Україну о 13:45 за Гринвічем, оскільки він працює над завершенням нового пакету озброєнь для українських військових.

Вищі фінансові чиновники Великобританії, США та Канади покинули нараду фінансових чиновників із 20 найбільших економік світу під час виступу російських представників.

Міністри фінансів G7 заявили, що вони надали та пообіцяли разом із міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні на суму понад 24 мільярди доларів на 2022 рік і далі, додавши, що готові зробити більше.

Президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що криза продовольчої безпеки, викликана війною, триватиме кілька місяців і, можливо, наступного року.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що будь-які мирні переговори щодо України, швидше за все, проваляться, оскільки він порівняв переговори з президентом Росії Володимиром Путіним з переговорами з крокодилом.

БОРОТЬБА

Російські війська просуваються з опорних районів на Донбасі в бік Краматорська, який продовжує зазнавати ракетних обстрілів, йдеться в повідомленні британських військових у четвер.

Продовжується високий рівень авіаційної активності Росії, оскільки вона прагне надати безпосередню повітряну підтримку своєму наступу на сході України, а також придушити та знищити українські засоби протиповітряної оборони, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в своєму регулярному бюлетені.

Віце-прем'єр-міністр України заявив, що узгоджений гуманітарний коридор для евакуації мирного населення з 'Азовсталі' не спрацював, як планувалося, звинувачуючи російські сили.

ВИПРОБУВАННЯ РАКЕТИ

Росія заявила, що провела перший випробувальний запуск своєї міжконтинентальної балістичної ракети 'Сармат' - доповнення до свого ядерного арсеналу, який, за словами Путіна, змусить ворогів Росії зупинитися і подумати.

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