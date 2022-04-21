04/21/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (21 квітня)
Актуальні новини станом на 21 квітня згідно з джерелом Reuters.
Глава російської Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російські війська отримають повний контроль над металургійним заводом 'Азовсталь' у Маріуполі в четвер. Міністерство оборони України не було одразу доступне для коментарів.
ШИРОКИЙ ВПЛИВ
- Президент США Джо Байден розповість про Україну о 13:45 за Гринвічем, оскільки він працює над завершенням нового пакету озброєнь для українських військових.
- Вищі фінансові чиновники Великобританії, США та Канади покинули нараду фінансових чиновників із 20 найбільших економік світу під час виступу російських представників.
- Міністри фінансів G7 заявили, що вони надали та пообіцяли разом із міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні на суму понад 24 мільярди доларів на 2022 рік і далі, додавши, що готові зробити більше.
- Президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що криза продовольчої безпеки, викликана війною, триватиме кілька місяців і, можливо, наступного року.
- Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що будь-які мирні переговори щодо України, швидше за все, проваляться, оскільки він порівняв переговори з президентом Росії Володимиром Путіним з переговорами з крокодилом.
БОРОТЬБА
- Російські війська просуваються з опорних районів на Донбасі в бік Краматорська, який продовжує зазнавати ракетних обстрілів, йдеться в повідомленні британських військових у четвер.
- Продовжується високий рівень авіаційної активності Росії, оскільки вона прагне надати безпосередню повітряну підтримку своєму наступу на сході України, а також придушити та знищити українські засоби протиповітряної оборони, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в своєму регулярному бюлетені.
- Віце-прем'єр-міністр України заявив, що узгоджений гуманітарний коридор для евакуації мирного населення з 'Азовсталі' не спрацював, як планувалося, звинувачуючи російські сили.
ВИПРОБУВАННЯ РАКЕТИ
- Росія заявила, що провела перший випробувальний запуск своєї міжконтинентальної балістичної ракети 'Сармат' - доповнення до свого ядерного арсеналу, який, за словами Путіна, змусить ворогів Росії зупинитися і подумати.
ЦИТАТИ
- "Росія, ймовірно, хоче продемонструвати значні успіхи перед своїми щорічними святкуваннями Дня Перемоги 9 травня. Це може вплинути на те, наскільки швидко і енергійно вони намагатимуться провести операції напередодні цієї дати", - повідомило Міністерство оборони Великобританії у своєму регулярному бюлетені.
- 'Новий комплекс має найвищі тактико-технічні характеристики і здатний подолати всі сучасні засоби протиракетної оборони. Аналогів у світі йому немає і ще довго не буде', - сказав Путін про 'Сармат'.
- «Приємно... поїхати після цього кошмару. Ми прожили в підвалах 30 днів», – зі сльозами розповіла 64-річна пенсіонерка Тамара, чекаючи на автобус з Маріуполя.
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