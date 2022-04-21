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The Sarmat intercontinental ballistic missile is launched during a test at Plesetsk cosmodrome

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© via REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

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04/21/2022

Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (21 квітня)

Актуальні новини станом на 21 квітня згідно з джерелом Reuters.

von Karina Danilova

Глава російської Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російські війська отримають повний контроль над металургійним заводом 'Азовсталь' у Маріуполі в четвер. Міністерство оборони України не було одразу доступне для коментарів.

ШИРОКИЙ ВПЛИВ

  • Президент США Джо Байден розповість про Україну о 13:45 за Гринвічем, оскільки він працює над завершенням нового пакету озброєнь для українських військових.
  • Вищі фінансові чиновники Великобританії, США та Канади покинули нараду фінансових чиновників із 20 найбільших економік світу під час виступу російських представників.
  • Міністри фінансів G7 заявили, що вони надали та пообіцяли разом із міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні на суму понад 24 мільярди доларів на 2022 рік і далі, додавши, що готові зробити більше.
  • Президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що криза продовольчої безпеки, викликана війною, триватиме кілька місяців і, можливо, наступного року.
  • Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що будь-які мирні переговори щодо України, швидше за все, проваляться, оскільки він порівняв переговори з президентом Росії Володимиром Путіним з переговорами з крокодилом.

БОРОТЬБА

  • Російські війська просуваються з опорних районів на Донбасі в бік Краматорська, який продовжує зазнавати ракетних обстрілів, йдеться в повідомленні британських військових у четвер.
  • Продовжується високий рівень авіаційної активності Росії, оскільки вона прагне надати безпосередню повітряну підтримку своєму наступу на сході України, а також придушити та знищити українські засоби протиповітряної оборони, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в своєму регулярному бюлетені.
  • Віце-прем'єр-міністр України заявив, що узгоджений гуманітарний коридор для евакуації мирного населення з 'Азовсталі' не спрацював, як планувалося, звинувачуючи російські сили.

ВИПРОБУВАННЯ РАКЕТИ

  • Росія заявила, що провела перший випробувальний запуск своєї міжконтинентальної балістичної ракети 'Сармат' - доповнення до свого ядерного арсеналу, який, за словами Путіна, змусить ворогів Росії зупинитися і подумати.

ЦИТАТИ

  • "Росія, ймовірно, хоче продемонструвати значні успіхи перед своїми щорічними святкуваннями Дня Перемоги 9 травня. Це може вплинути на те, наскільки швидко і енергійно вони намагатимуться провести операції напередодні цієї дати", - повідомило Міністерство оборони Великобританії у своєму регулярному бюлетені. 
  • 'Новий комплекс має найвищі тактико-технічні характеристики і здатний подолати всі сучасні засоби протиракетної оборони. Аналогів у світі йому немає і ще довго не буде', - сказав Путін про 'Сармат'.
  • «Приємно... поїхати після цього кошмару. Ми прожили в підвалах 30 днів», – зі сльозами розповіла 64-річна пенсіонерка Тамара, чекаючи на автобус з Маріуполя.

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( kurier.at ) | Stand: 04/21/2022, 15:40

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