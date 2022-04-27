Платформа працевлаштування для українських біженців: 844 заявки за місяць
600 австрійських компаній зараз пропонують 900 вакансій на ukrainejobs.at.
У середині березня запрацювала безкоштовна платформа вакансій ukrainejobs.at. Його створив найбільший австрійський портал працевлаштування karriere.at, зокрема, з метою запропонувати «швидку і, перш за все, небюрократичну підтримку для українців, які шукають захисту на австрійському ринку праці». Приблизно через місяць ініціатори підвели підсумки.
Платформа добре прийнята як компаніями, так і заявниками. «Протягом перших кількох днів понад 200 компаній розмістили понад 300 пропозицій роботи на ukrainejobs.at. На даний момент є вже 600 компаній із майже 900 оголошеннями. Пропозиція варіюється від вакансії у сфері громадського харчування і ремісничих та торгових робіт до висококваліфікованих посад в ІТ-секторі», – повідомляє karriere.at. «Наразі через платформу було надіслано понад 800 заявок. Це свідчить про те, що пропозиція також добре сприйнята кандидатами», – цитує karriere.at генеральний директор Георг Конйович.
Оскільки потреба в кадрах в Австрії постійно зростає, Конйович впевнений, що нестачу кваліфікованих робітників і робітників можна хоча б певною мірою подолати за допомогою відповідних пропозицій роботи. «Зробити внесок тут як компанія, рекламуючи вакансії та відповідні посади на ukrainejobs.at – це не лише підтримка людей, які потребують допомоги. Ви також можете збагатити власну компанію – наприклад, різноманітністю та новими перспективами», – говорить він про безпрограшну ситуацію, яка може виникнути. «У той же час українським біженцям надається справедлива можливість використовувати свою кваліфікацію далеко від рідної країни та розвиватися, щоб створити таку нову основу».
На сьогодні в Австрії надруковано близько 47 000 блакитних карток для переміщених осіб для доступу до роботи та соціальних виплат. З точки зору karriere.at, це ознака того, «що деякі українські біженці хочуть зробити Австрію своїм домом у довгостроковій перспективі. Наявність роботи є ключовим фактором у цьому. Це забезпечує фінансову безпеку, відволікання та рутину».
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