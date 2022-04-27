Платформа працевлаштування для українських біженців: 844 заявки за місяць

У середині березня запрацювала безкоштовна платформа вакансій ukrainejobs.at. Його створив найбільший австрійський портал працевлаштування karriere.at, зокрема, з метою запропонувати «швидку і, перш за все, небюрократичну підтримку для українців, які шукають захисту на австрійському ринку праці». Приблизно через місяць ініціатори підвели підсумки.

Платформа добре прийнята як компаніями, так і заявниками. «Протягом перших кількох днів понад 200 компаній розмістили понад 300 пропозицій роботи на ukrainejobs.at. На даний момент є вже 600 компаній із майже 900 оголошеннями. Пропозиція варіюється від вакансії у сфері громадського харчування і ремісничих та торгових робіт до висококваліфікованих посад в ІТ-секторі», – повідомляє karriere.at. «Наразі через платформу було надіслано понад 800 заявок. Це свідчить про те, що пропозиція також добре сприйнята кандидатами», – цитує karriere.at генеральний директор Георг Конйович.