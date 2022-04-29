Безкоштовне паркування та громадський транспорт для українців подовжені

В останні місяці біженцям з України дозволили тимчасово паркувати свої автомобілі у Відні без дозволу на паркування. Тепер ця перехідна угода закінчується в кінці травня. З 1 червня для автомобілів на українських номерах також знадобиться паркувальна наклейка, йдеться у прес-релізі міста.

З 9 травня всі ті, хто втік з війни та мають основне місце проживання у Відні, мають змогу подати відповідну заяву до відповідних муніципальних районних управлінь. Або онлайн, або особисто в міському районному управлінні (за попереднім записом).

Власники транспортних засобів будуть проінформовані

З наступного тижня власників транспортних засобів на українських номерах повідомлять про нові правила за допомогою інформації на лобовому склі.

Відповідно до Закону про автотранспорт, транспортні засоби на українських номерах можуть їздити в Австрії протягом року без перереєстрації.

Безкоштовне користування Wiener Linien все ще можливе

Також до кінця травня біженці з України можуть користуватися всім транспортом Wiener Linien безкоштовно та без квитка. Укрвїнських документів достатньо як підтвердження під час перевірки квитків.