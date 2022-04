Diese Musikvideos wurden in der Ukraine gedreht

Twenty One Pilots

Die amerikanische Gruppe Twenty One Pilots hat ein Video für „Nico And The Niners“ in Kiew gedreht. Die Filmaufnahmen fanden nahe eines der Gebäude der Shevchenko Universität, in der U-Bahnstation Vystavkoviy Center und in der Fakultät für Kybernetik statt. Mit an Bord war die ukrainische Produktionsfirma Radioaktive Film.