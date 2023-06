Dubrovnik will Rollkoffer aus der Altstadt verbannen

Logistikzentrum in der Altstadt in Planung

Geplant ist demnach die Errichtung eines Logistikzentrums, in dem Gepäck gelagert werden soll. "In Gesprächen mit zahlreichen Gastronomen und Vermietern haben wir erfahren, dass ihre Gäste oft ein Logistikzentrum in der Altstadt suchen, in dem sie ihr Gepäck abstellen und später dann am Flughafen abholen könnten", erklärt der Bürgermeister, wie man auf diese Idee gekommen ist.

Man habe kürzlich mit dem Vertrieb verschiedener Sanitärprodukte in der Altstadt begonnen und wolle da ansetzen. "Das ist die perfekte Gelegenheit, das Geschäft zum Logistikzentrum zu erweitern. Es kann sicherlich nicht im nächsten Jahr zum Leben erweckt werden, weil es eine große Aufgabe ist. Wir streben nun eine Projektlösung an, denn ich bin überzeugt, dass Dubrovnik das als ein Fünf-Sterne-Reiseziel verdient", erklärte Franković.

