Die filmreife Überlebensgeschichte des Herrn Walid

Flucht als Rettung

Walid musste sich verstecken. Aber wo? "In meiner Heimatstadt Falludscha, wo der IS regierte, konnte ich nicht untertauchen. Dort galt ich als Verräter, weil ich als Sunnit für den Sender der schiitischen Regierung gearbeitet habe. Also wurde ich sowohl vom IS-Staat als auch der Regierung verfolgt".

Einziger Ausweg: die Flucht aus dem Land. "Meine Mutter sagte mir, es sei schwer für sie, aber ich könne hier nicht bleiben", schildert Gorgy Walid, warum er den Weg ohne Rückkehr einschlug. "Ich habe meinen Journalistenausweis vor der Abreise weggeworfen. An einem Checkpoint zerrten mich IS-Leute dennoch aus dem Auto. 'Warum bist du so modern angezogen', fragten sie mich. Ich log, ich sei ein Student auf dem Weg nach Bagdad", beschreibt Walid jene Augenblicke, in denen sein Leben am seidenen Faden hing: "Ich hatte zuvor gesehen, wie Männer aus den Autos vor mir die Augen verbunden und gefesselt wurden. Sie wurden abgeführt und exekutiert."