Deutscher Westbalkanbeauftragter an Serben: "Könnt nicht auf zwei Sesseln sitzen"

Der Sondergesandte der deutschen Regierung für den Westbalkan, Manuel Sarrazin, sagte vor seiner Reise nach Belgrad, dass "die serbische Gesellschaft in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht Deutschland und der Europäischen Union näher steht als Russland" und dass Serbien "nicht auf zwei Sesseln sitzen kann".



"Unsere finanzielle Unterstützung und Investitionen in Serbien sind größer als die Russlands. Wir interessieren uns auch für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung dieses Landes. Es versteht sich, dass die von uns bereitgestellten Mittel und unser Engagement in den EU-Beitrittskandidatenländern größer sind als in denjenigen, die beispielsweise der Östlichen Partnerschaft angehören", sagte Sarrazin gegenüber der Belgrader Zeitung Danas.



Der grüne Politiker betonte, dass "es ganz klar ist, dass nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine die prorussische Position Serbiens mit dem Kandidatenstatus unvereinbar ist".