Booking.com hat trotz Schulden weiterhin Geld für Gebühren verlangt

Normalerweise sammelt Booking.com die Vorauszahlungen der Kunden und überweist den Vermieterinnen und Vermietern ihren Anteil abzüglich einer Provision. Ein Prozedere, das bereits seit Monaten nicht wie gewohnt funktioniert. "Wir sind uns des Problems bewusst und haben bereits an ihre Vertreter in Kroatien geschrieben. Bei uns haben sich Vermieter gemeldet, denen Booking.com 30.000 Euro schuldet, was kein geringer Betrag ist. Wir können nicht nachvollziehen, wie ein so großes, renommiertes Unternehmen so etwas zulassen kann", erklärte Barbara Marković.

Für die größte Absurdität halte sie die Tatsache, dass Booking.com in dieser Zeit Rechnungen für seine Provisionen auch an diejenigen Vermieterinnen und Vermietern verschickte, die auf ihr Geld für die Miete warten. Das habe viele von ihnen zusätzlich verärgert.

