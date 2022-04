Bis an die (eigenen) Grenzen - Auf der Flucht mit Behinderung

Sie fallen schon ein wenig auf. Inmitten der niederösterreichischen Idylle der Haus Waldpension, wo man sonst eher ältere Menschen sieht, sind nun auch Kinder und ganze Familien. Sie sprechen Russisch oder Ukrainisch und wirken ein wenig wie aus einer anderen Welt.

Gewissermaßen sind sie es auch. Vor wenigen Wochen lebten sie noch in einem komplett anderen Land. In einem, in dem noch halbwegs Normalität herrschte. Und nun befinden sie sich in der Buckligen Welt von Grimmenstein.

Spontane Unterkünfte

Millionen von Menschen mussten bereits aufgrund des Angriffskriegs Russlands die Ukraine verlassen. 25 von ihnen gibt das Haus Waldpension ein Zuhause. Komplett barrierefrei ist sie die Einrichtung, sonst eine wo vor allem viele blinde und sehbeeinträchtigte Menschen herkommen. Aber in dem Fall war auch das Haus Waldpension eine Notfalllösung. Als die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs über ukrainische Organisationen sowie die Lebenshilfe erfuhr, dass ein Bus mit beeinträchtigen Menschen und ihren Angehörigen auf dem Weg ist, wurden spontan Unterkünfte in der Waldheimpension geschaffen.

Kurier hat drei der neuen Bewohner der Haus Waldheimpension besucht. Hier geht es zum Video: