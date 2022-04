„Nichts von dem, was in Russland erzählt wird, stimmt. Dass die Nato den Krieg provoziert. Dass Russland zuerst einschreiten musste, um sich zu verteidigen. Russland hat den Krieg begonnen. Hätten sie das nicht gemacht, gäbe es keinen Krieg. So einfach ist es“, sagt ein junger Russe, der seit 10 Jahren in Wien lebt und lieber anonym bleiben möchte. Zu groß ist die Angst, dass ihm, auch in Wien, Konsequenzen drohen könnten. Probleme mit seinem Bankkonto hätte er bereits gehabt. Das sei aber nichts im Vergleich zu den Problemen, die er seit Kriegsbeginn seelisch habe.