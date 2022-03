Beč: Pooštravaju se mjere koronavirusa u bolnicama i staračkim domovima

Grad Beč ponovo reaguje strožim mjerama na rekordni broj novih infekcija Covidom. Gradonačelnik Michael Ludwig (SPÖ) najavio je u četvrtak na konferenciji za štampu da će posjete bolnicama i ustanovama za njegu biti ograničene od sljedeće sedmice. U bolnicama će, na primjer, po pacijentu biti dozvoljen samo jedan posjetitelj dnevno. U ustanovama za starije osobe ili one kojima je potrebna njega, to bi trebalo da budu dvije osobe dnevno.



Ograničenja posjeta su reakcija na brzo rastuće opterećenje bolnica. Ludwig je tvrdio da se broj pacijenata, posebno na normalnim odjeljenjima, brzo povećava. Mjere su izričita želja i samih bolnica, jer se ne povećava samo broj pacijenata. Veliki je nedostatak osoblja i zbog oboljenja zaposlenih od koronavirusa.



Prema riječima direktora Bečke zdravstvene asocijacije, Michaela Bindera, 670 osoba oboljelih od Covid-a trenutno se nalazi na stacionarnom liječenju u bečkim bolnicama. „To je prilično opterećenje“, kaže on.