Die Basketballerin, die alle Blicke auf sich zieht

Übrigens, den Hidschab trägt sie nicht etwa seit der Heirat, sondern seit ihrem 15. Lebensjahr. "Wenn ich irgendwo in Afrika spiele, dann sehen mich die Leute, wie ich bin. In Europa sieht man mich womöglich mit anderen Augen. Manche unterschätzen mich vielleicht aufgrund dessen, was ich trage, doch ich blende das aus", winkt Mohamed Vorurteile ab. Sie sieht das anders: "Ich fühle mich dadurch einzigartig".

Hass habe sie meist über Social Media erfahren. "Früher habe ich mich geärgert über die bösen Kommentare zu meinem Hidschab. Mittlerweile nicht mehr. Ich fokussiere mich nur noch auf positive Kommentare", sagt die selbstbewusste Ausnahmespielerin, die ihre Gegner auf ihre eigene Art abwimmelt: "Okay, ich bin einfach gut, also was redet ihr da?!"