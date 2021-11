Bagger fuhr in Serbien in Demonstranten

"Ein Tag, an dem Macht und Gesetzlosigkeit herrschten". So lautet der Name eines am Montagfrüh erschienen Artikels des Portals Danas.rs. Darin lässt man die Ereignisse eines turbulenten Samstags Revue passieren. Diese haben ein ganzes Land in Aufruhr gebracht.

"Der friedliche Bürgerprotest, der eine Stunde hätte dauern sollen, entwickelte sich zum Widerspruch. Dies geschah dank der Brutalität von Hooligans mit Stöcken und Hämmern, einem Bagger, der in die Demonstranten fuhr - und dem Wegsehen der Polizei, die ihren Bürgern den Schutz verwehrte", heißt es weiter in dem Artikel. Der Grund dafür, dass die Menschen auf die Straßen gingen, ist ein britisch-australischer Bergkonzern, der in Serbien seine Zelte aufgeschlagen hat. Rio Tinto, so der Name des Konzerns, hat vor, in dem Balkan-Land Lithium abzubauen.