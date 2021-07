Asylverfahren: "Kriminalität würde sinken, wenn man mehr Möglichkeiten zum Arbeiten hätte"

Ehrenamtliche Arbeit

Das Schwierigste in all den Jahren, sei für ihn gewesen, nicht die Hoffnung zu verlieren. „Man glaubt immer, man verlässt Afghanistan und kann dann in Sicherheit und Freiheit. Aber als Flüchtling hat man in Österreich kaum Freiheiten. So wie es jetzt ist, kann man eigentlich gar selbstständig sein“, erzählt er.

Mohammad B versuchte dennoch immer aktiv zu sein. Er war etwa Teil des Vereins "Afghanische Jugendliche – neuer Start in Österreich", hat ein Fußballturnier unter dem Motto "Von Kabul bis Wien" organisiert oder für die Volkshilfe gearbeitet. Das alles machte er ehrenamtlich. „Damit werde ich auch in Zukunft nicht aufhören“, betont er.