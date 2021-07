"Kein Steuerelement"

Die Zahl der von der VfGH-Entscheidung betroffenen Menschen sei schwer zu beziffern. "Nicht mal das Innenministerium kann das. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir derzeit zwischen 20.000 und 30.000 Menschen im Asylverfahren haben, wovon ein Großteil von der Entscheidung nicht betroffen ist. Es geht um eine überschaubare Menschengruppe, für die es gar keine Notwendigkeit für ein derartiges Steuerelement gibt. Im Grunde war es kein Steuerungselement für den Arbeitsmarkt, sondern für Integrationsverhinderung", so der Sprecher der Asylkoordination.

Immerhin habe man "endlich den richtigen Hebel gefunden, um den Fehler zu beheben". Auf Unverständnis stößt die Reaktion des Arbeitsministeriums auf die Aufhebung des Bartenstein-Erlasses. "Es war eben jene zu sagen: 'Wir ändern nichts'. Deswegen sind wir natürlich sehr misstrauisch", sagt Gahleitner-Gertz, dem vor allem eines Sorgenfalten bereitet. "Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie es das AMS in der Praxis handhaben wird. Hier werden wir ganz genau darauf schauen, weil wir schon Signale bekommen haben, dass innerhalb des AMS tatsächlich versucht wird, an der jetzigen Realität nichts zu ändern. Wir befürchten, dass Druck auf die Mitarbeiter, die in entscheidungstragenden AMS-Regionalbeiräten sitzen, ausgeübt werden könnte", befürchtet Gahleitner-Gertz.

Diese könnten sich laut ihm angreifbar machen, wenn sie sich gesetzwidrig verhalten, was wiederum den Verdacht des Amtsmissbrauches nach sich ziehen würde. "Hierbei handelt es sich zwar um integre Leute, aber hier geht es halt um Politik", betont Gahleitner-Gertz.