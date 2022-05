Armutsgrenze in der Türkei liegt mittlerweile über dem Mindestlohn

Das Thema Teuerungen beschäftigt derzeit wohl fast jedes Land. Doch was sich in der Türkei abspielt, ist noch mal ein ganz anderes Kaliber. Wäre da nicht ein Krieg in unmittelbarer Nähe, würde man in den türkischen Medien wahrscheinlich kaum etwas anderes lesen. Das Land hat mit einer Rekordinflation zu kämpfen, welche fast jeden Monat ein neues Hoch erreicht. Zuletzt lag sie bei 70 Prozent. Vor allem zu spüren ist diese bei den Lebensmittel- und Energiepreisen. Auch Gegenmaßnahmen, wie etwa die Senkung der Mehrwertsteuer, wirkten der hohen Inflation nur wenig entgegen.