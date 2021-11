Arabisch geht andersherum: Wiener Linien blamieren sich

Das war nicht so gemeint. Mit einem Instagram-Posting wollten die Wiener Linien eigentlich auch die in Wien lebenden Arabisch sprechenden Kunden ansprechen. Also bastelte man auf die Schnelle ein Bild mit einem Mitarbeiter, der in Sicherheitsweste und mit FFP2-Maske dem Betrachter direkt in die Augen schaut und wohl etwas sagen will. Die Schrift über seiner Brust soll für ihn sprechen. Tut es aber nicht.

Denn die Schrift ist eine sinnlose Aneinanderreihung von arabischen Buchstaben und kein Hinweis auf die FFP2-Pflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dies ist zuerst einem Instagram-User, der wohl der arabischen bzw. persischen Sprache mächtig ist, aufgefallen. In einem Posting macht er die Wiener Linien darauf aufmerksam, dass man Persisch von rechts nach links schreibt und nicht andersherum. "Das schafft ihr schon als eines der größten Unternehmen in Wien ...", schrieb er darunter.