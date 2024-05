Abseits von Vanillekipferln & Lebkuchen: Weihnachtskekse mal anders

Für dieses Rezept ist etwas Vorbereitungszeit nötig, Begeisterung auf allen Seiten ist allerdings garantiert. Das Getränk eignet sich hervorragend anstatt eines Desserts an Heiligabend oder als Punsch- und Glühweinalternative.

Zutaten für die Gewürzbutter:

125 g Butter

3 Pimentkörner

3 Gewürznelken

1 Vanilleschote

1 TL Zimt

Zutaten für das Zimtsirup:

100 g Kristallzucker

125 ml Wasser

2 Zimtstangen

Zutaten für 1 Drink:

5 cl dunkler Rum

12-15 cl Apfelsaft naturtrüb,

1 cl Zimtsirup

1 großen Löffel Gewürzbutter

Und so geht's: zuerst bereitet man die Gewürzbutter zu, am besten schon am Vortag, denn sie sollte im Kühlschrank wieder fest werden. Zuerst Butter in einem Topf schmelzen, Vanillemark, ausgekratzte Vanilleschote, Nelken, Pimentkörner und Zimtpulver dazugeben. Auf kleiner Flamme etwa 20 Minuten ziehen lassen. Danach durch ein Sieb in ein Gefäß abfüllen und im Kühlschrank auskühlen lassen. Immer wieder mal durchrühren, damit Zimt und Vanille nicht absinken.

In der Zwischenzeit Zucker in einem Topf schmelzen, dann mit 125 ml Wasser aufgießen und eine Zimtstange hinzugeben. Ca. 20 Minuten köcheln.

Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen, geht's ans Servieren des Getränks. Dafür den Rum mit erwärmten Apfelsaft aufgießen, Zimtsirup hinzufügen und mit einem Löffel Gewürzbutter servieren.