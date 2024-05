Backen kann so einfach sein: so gelingt der perfekte Mürbteig

Bei der letzten Variante handelt es sich um einen simplen 1-2-3-Mürbteig: 1 Teil Zucker, 1 Eigelb, 2 Teile Butter, 3 Teile Mehl. Dieser kommt in zahlreichen Keksen wie Butterkeksen, Nusstalern, Eisenbahnern und Melidaschnitten zum Einsatz. Oft bestehen auch Vanillekipferl aus einem Mürbteig, allerdings werden diese gerne mit mehr Butter gebacken. So nebenbei eignet sich der Teig auch als Kuchenboden für eine Zitronentarte oder Quiche.

Weihnachten ohne Kekse? Um Gottes Willen! Für mehr als zwei Drittel der Österreicher unvorstellbar! Selbst greift aber nur jeder Dritte zu Nudelholz und Backblech. Vor allem Frauen über 65 sorgen für ein duftendes Weihnachtsfest – und bei ihnen steht die Freude am Backen im Vordergrund. Woher wir das wissen? Aus Umfragen. Übrigens essen wir am liebsten unsere Vanillekipferln, gefolgt von Linzer Augen.

Kalter Teig

Was braucht es also, damit das einfachste Keks der Welt in unserer Küche entsteht? Thomas Krappl, Konditormeister und Backstubenleiter in der K.u.K. Hofzuckerbäckerei Heiner: „Der Teig muss kühl aufgearbeitet werden, damit er nicht brandig wird. Durch zu langes Kneten erwärmt sich das Fett, es tritt aus und der Teig verliert seine Bindung. Er reißt dann beim Ausrollen und das Gebäck wird hart. Wenn er brandig wird, in den Kühlschrank geben oder ein paar Tropfen Wasser zufügen.“

Am besten man nimmt die Butter rund 45 Minuten vor dem Verarbeiten aus dem Kühlschrank. Eine Temperatur von 15 Grad wäre ideal. „Eine Verarbeitung mit der Küchenmaschine hat den Vorteil, dass keine Handwärme in den Teig kommt und dieser sich nicht so schnell erwärmt.“ Je nach Geschmack lässt sich der Teig mit Nüssen, Kakao oder Gewürzen variieren und verfeinern.