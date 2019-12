Häuser des Jahres: Sechs preisgekrönte Domizile in Österreich

Zwei Drittel aller Gebäude in Österreich sind Einfamilienhäuser. Und obwohl Experten sie dafür verantwortlich machen, dass in Österreich so viel Fläche versiegelt wird, will Herr und Frau Österreicher nach wie vor am liebsten in einem Haus im Grünen wohnen, abseits städtischen Lebens. Im Zuge des Wettbewerbs „Häuser des Jahres“ wurden die 50 besten Einfamilienhäuser im deutschsprachigen Raum gekürt – 14 davon aus Österreich – und im gleichnamigen Buch vorgestellt. Der gemeinsame Nenner der Bauten: Nachhaltigkeit ist kein Thema mehr, das erwähnenswert ist, da es mittlerweile Standard geworden ist.

Haus in Vorarlberg