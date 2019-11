Bauten, im Wettstreit mit der Natur

Wer an exponierten Stellen in den Bergen baut, nimmt mit aufwendigem Materialtransport und herausfordernder Logistik besonders viel Mühe auf sich. Doch moderne, spektakuläre Bauten kommen vor der Kulisse der Berggipfeln besonders gut zur Geltung – und das ganz ohne die alpentypische Gemütlichkeit. Das Buch „Hohe Häuser. Vom Glück in den Bergen zu wohnen“ zeigt mehr als 20 Bauten in den Bergen Italiens, der Schweiz und Österreichs.

Felderhof in Südtirol

Eines der interessantesten Architekturprojekte ist die Erweiterung des Felderhofs in Südtirol. Besitzer Tom Erlacher hat gemeinsam mit Architekt Pavol Mikolacak einen Erweiterungsbau konzipiert. Der neue Wohntrakt wurde so angelegt, dass er im Hang verschwindet und direkt an das alte Gebäude angrenzt. Nach Süden öffnet eine Glasfront im Hang das Gebäude und ermöglicht spektakuläre Ausblicke. Zwei Oberlichter mitten in der Kuhweide lassen erahnen, dass sich hier unterirdische Räumlichkeiten befinden. Wer von dort nach oben blickt, kann hin und wieder eine Kuh dabei ertappen, wie sie einen Blick durch das Oberlicht wirft. Alt und Neu werden bei diesem Projekt liebevoll miteinander verzahnt.

Biwak Gervasutti in Italien