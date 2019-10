Gwen Stefani verkauft quietschbunte Luxusvilla: Die Bilder

Obwohl ein Häuschen um 21 Millionen Dollar nicht gerade günstig klingt, hatte sich Gwen Stefani eigentlich einen höheren Preis erwartet. Ursprünglich hatte die Sängerin und Designerin nämlich 35 Millionen Dollar für ihre Prachtbude gewollt.

Dennoch ist der Verkauf des Anwesens in Beverly Hills einer der teuersten Immobilien-Deals der letzten Monate in Los Angeles. Schon seit 2017 war das Haus am Markt, in dem auch schon Jennifer Lopez lebte und das 2003 komplett renoviert wurde.