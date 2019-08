Luxus pur: In Cristiano Ronaldos neuer Villa in Marbella

Seine neue Villa an der spanischen Küste zahlt er wohl aus der Portokasse: Starkicker Cristiano Ronaldo, der mehr als 30 Millionen Euro im Jahr bei seinem Verein Juventus abcashen soll, hat sich eine Immobilie in Marbella gegönnt und zahlt dafür 1,5 Millionen Euro.

Mehrere Fitnessräume

Infinity Pool, Kinosaal und Fitnessräume gibt's in der neu erbauten Villa, die sich in dem exklusiven Areal rund um den "La Resina Golf and Country Club" befindet. Angeblich schwärmt der Fußballer vor allem über die technische Ausstattung des Hauses. Vier Schlafzimmer stehen für Ronaldo, seine Freundin und seine vier Kinder bereit.