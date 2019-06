Spendabel: Cristiano Ronaldo gibt 20.000 Euro Trinkgeld

In den vergangenen Tagen ließ es sich Juve-Star Cristiano Ronaldo in Griechenland gut gehen. Zusammen mit seiner Familie residierte der Fußballer in der Royal Villa Methoni an der Costa Navarino im Süden der Peloponnes.

Ronaldo gibt 20.000 Euro Trinkgeld

Bevor er in wenigen Wochen unter Juves neuen Coach Maurizio Sarri die Vorbereitung auf die neue Saison in Angriff nehmen wird, lud der Stürmer in dem Luxus-Hotel seine Kraftreserven auf.

Wer hier seine Ferien verbringen will, muss rund 8.000 Euro pro Tag einkalkulieren. Dafür wird prominenten Gästen Privatsphäre und Zurückhaltung garantiert. In der Royal Villa Methoni bleiben keine Wünsche offen: Das Luxusressort spielt alle Stücke, von privatem Fitnessraum bis hin zum eigenen Spa mit Schwimmbad und Zugang zu einem Privatstrand.