Stilvoll wohnen wie die "Big Little Lies"-Stars? Kein Problem

Das ansehnliche Strandhaus liegt allerdings nicht in Monterey, sondern etwas weiter südlich in Malibu. Dort kann man ab 3.000 Dollar pro Nacht in dem Anwesen wohnen. Sechs Schlafzimmer, sieben Bäder, ein Weinkeller, Jacuzzi, Outdoor-Dusche, ein zusätzliches Gästehaus und einen unschlagbaren Blick aufs Meer gibt es dafür.

Von Promis angemietet

Obwohl das Haus mit 550 Quadratmetern riesig ist, wirkt es dennoch familiär und zugleich äußerst luxuriös. Eine Kombination, die scheinbar bei vielen Promis beliebt ist, die die Immobilie in der Vergangenheit angemietet hatten. An den Wochenenden steigt der Preis übrigens auf 5.000 Dollar pro Tag (mehr dazu auf Malibu Luxury Vacation Homes).