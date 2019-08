15 Millionen Dollar: Das neue Luxus-Anwesen der Obamas

Clintons kommen ebenso wie Meg Ryan

Schon vor Jahren haben Barack und Michelle Obama Gefallen an Martha’s Vineyard gefunden - eine Insel in Massachusetts nicht allzu weit von New York entfernt. Dort gibt es noch keine großen Handelsketten wie McDonalds oder Walmart, sondern nur kleine Greißlereien. Die Insel scheint wie aus der Zeit gefallen und ist daher auch bei Touristen beliebt - und bei Politikern der demokratischen Partei, die dort gerne gemeinsam urlauben. Bill und Hillary Clinton lassen sich blicken und auch Promis wie Reese Witherspoon oder Oprah Winfrey wollen auf der pittoresken Insel unter sich sein. Entertainer David Lettermann hat hier ein Haus, ebenso wie Michael J. Fox und Meg Ryan.