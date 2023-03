In diesen Monaten fühlen sich Frauen am unwohlsten in ihrer Haut

Rund die Hälfte der Frauen fühlt sich im Winter ganz und gar nicht wohl in ihrer Haut. Das ist das Ergebnis einer Befragung von rund 2.000 Frauen in den USA, die von einem Pflegeprodukthersteller in Auftrag gegeben wurde.

Tatsächlich drückt insbesondere das Aussehen der Haut auf das Wohlgefühl: 30 Prozent der befragten Frauen gaben an unter dem fahlen Erscheinungsbild ihrer Haut zu leiden. Bei 21 Prozent drückt der unebenmäßige Teint aufs Gemüt. Im Dezember (36 Prozent) und Jänner (41 Prozent) vermissen die Befragten den sommerlichen Glow am stärksten. Im Jänner können zehn Prozent die Kälte kaum noch ertragen.

Die winterbedingte Unzufriedenheit scheint auch den Selbstwert in Mitleidenschaft zu ziehen: Mehr als die Hälfte der Frauen gab an, sich anders zu kleiden, weil sie sich in ihrem Körper unwohl fühlen (56 Prozent).

Dieses Gefühl hält sich auch dann noch hartnäckig, wenn wärmere Temperaturen bereits den Frühling ankündigen. Zwar wollen 23 Prozent Pullover, Westen und Co. bereits im März gegen T-Shirts tauschen: Rund 40 Prozent der Befragten hüllen sich genau dann aber besonders ungern in luftigere Kleidung.

Schneller Boost für den Teint

Diese Gesichtsmassagegriffe sorgen schnell für einen rosigen Teint:

Massieren Sie die Wangen- und Kinnpartie in sanften, kreisenden Bewegungen. Leichtes Klopfen regt die Durchblutung an und schenkt der Haut ein rosiges Aussehen. Setzen Sie anschließend Mittel- und Ringfinger an den äußeren Augenbrauenrand und ziehen Sie die Haut sanft nach außen. Anschließend die Spannung lösen, ohne den Hautkontakt zu verlieren, und den Vorgang wiederholen.