Das Pflegeplus für einen strahlenden Teint

Sichtbare Zeichen der Hautalterung wirksam bekämpfen

Die Neutrogena Retinol Boost+ Intensive Gesichtspflege spendet sofort intensiv Feuchtigkeit, reduziert nach 1 Woche1 das Aussehen feiner Linien und mildert zuverlässig Pigmentflecken. Zudem setzt die parfümfreie Feuchtigkeitscreme reines Retinol in der Hautoberfläche frei, stimuliert die Zellerneuerung und bekämpft so sichtbare Zeichen der Hautalterung. Die Anti-Aging-Gesichtscreme hilft in 4 Wochen* selbst tiefe Falten sichtbar zu mildern und beschleunigt wissenschaftlich bewiesen die Kollagenproduktion.

Das hochkonzentrierte und schnell einziehende Neutrogena Retinol Boost+ Intensives Nacht Serum pflegt das Gesicht intensiv und erneuert das Hautbild über Nacht. Zudem setzt das Anti-Age-Gesichtsserum reines Retinol in der Hautoberfläche frei, beschleunigt wissenschaftlich bewiesen die Kollagenproduktion und bekämpft wirksam sichtbare Zeichen der Hautalterung. Zusätzlich mildert das schnell einziehende Gesichtspflege Serum auch tiefe Falten und stimuliert die Zellerneuerung an der Hautoberfläche.