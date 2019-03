"Yoga Skin": Der neue Make-up-Trend für strahlende Haut

Frisch ohne Sport

Von diesem Effekt hat sich Visagistin Sara Hill inspirieren lassen. Die Britin hat den Trend Yoga Skin ins Leben gerufen, der das natürliche Strahlen nach einer Einheit mit Sonnengrüßen und anderen Asanas imitieren soll – und somit perfekt für fahle Winterhaut ist.

Während andere Make-up-Trends darauf abzielen, die Haut so makellos wie nur möglich aussehen zu lassen, geht es Hill schlichtweg um einen gesunden und natürlichen Look. Diesen kreiert sie in wenigen Schritten: „Reinigen Sie Ihre Haut wie gewohnt und lassen Sie Ihr Pflegeprodukt vollständig einwirken“, erklärt die Expertin. Anschließend folgt eine kleine Menge Primer, über den die Foundation aufgetragen wird. Hier arbeitet Sara Hill mit einem Trick. Sie mischt in das Flüssig-Make-up jeweils einen Tropfen Gesichtsöl und flüssigen Highlighter.