t o p F I T

SILVESTER∙SCHWIMMEN Warmduscher sollten sich eher am Ufer im Partybereich bei Glühwein und DJ-Sound aufhalten und die tollkühnen Sportskanonen anfeuern. Also: cool bleiben – auch mit Dauer-Gänsehaut. Was tut man nicht alles für einen guten Zweck ...

Donau-Altarm, Altenwörth/NÖ, 31. Dezember, 14 Uhr,

Anm. unter www.silvester-schwimmen.at

www.facebook.com/Silvesterschwimmen

www.facebook.com/FreizeitvereinAltenwoerth

Foto: S. Mohr Photography - Fotolia NEUJAHRS∙PIROUETTE Katergeplagte, hinaus an die Frischluft, denn das Konzerthaus überträgt heuer wieder das traditionelle Neujahrskonzert als besonderen Neujahrsgruß auf den Eislaufplatz der Stadt.

Eislaufverein, Wien 3, 1. Jänner, ab 11 Uhr,

Info 01/713 63 53, www.wev.or.at

www.facebook.com/WienerEislaufverein

www.facebook.com/konzerthaus

KRIPPERL∙ROAS Krippen gibt es tausenderlei, aber diese in einer durch einen Felssturz entstandene Höhle des Königsberges ist einzigartig. Musikbegleitet führt die Wanderung dorthin, vorbei an kunstvoll bemalten Figuren und Hauskrippen entlang des Weges. Glühwein, Punsch und Tee wärmen vor dem Kehraus.

Kripperlparkplatz, Hollenstein/Ybbs/NÖ, 5. & 12. Jänner,

17.30 Uhr, Anm. 0664/751 26 211,

www.felsenkrippe.at

www.facebook.com/Naturpark-NÖ-Eisenwurzen

www.facebook.com/mostviertel

www.facebook.com/GdeHollenstein

PANORAMA·ABENDTOUR Per Bergbahn hinauf zur Mittelstation, die Schneeschuhe angelegt, verläuft die gemächliche Tour bis zum Neuhornbachhaus zur Einkehr. Das Panorama hier oben im Abendlicht der untergehenden Sonne ist ergreifend. Quietschfidel der Heimweg: per Rodel retour ins Tal. Ab 8 Jahren.

Treffpunkt: Talstation Bergbahnen Diedamskopf, Schoppernau/Vbg,,

diverse Termine bis 2. April, 15.30 Uhr,

Anm. 0664/342 94 65, www.au-schoppernau.at

www.facebook.com/mitmoses.at

www.facebook.com/AuSchoppernau





BÄREN∙TRAIL A heilige Ruah: Wer auf Urwald steht, muss keine Weltreise tun. Entlang des Vier-Tages-Trekkingweges wandern Naturjunkies vorbei an mächtigen Schluchten, unterirdisch brodelnden Wasserfällen und tiefgrün mit Moos überzogenen Felsen.

Arbesbach, Altmelon und Rappottenstein/NÖ,

Info 0 28 13/76 04, www.baerentrail.at

www.facebook.com/baerentrail.at

www.facebook.com/waldviertel

Foto: AUA p a n o R A M A

SILVESTER∙RUNDFLUG Restplätze: 3, 2, 1 – bitte nicht hyperventilieren, wenn’s zu krachen beginnt, denn Sie befinden sich auf einem Exklusiv-Flug zur Silvesterstunde. Der Flieger kurvt in einer Achterschleife im Kernbereich Wien. Exklusives Bord-Service! Wolken wegschieben!

Flughafen Wien Schwechat, 31. Dezember,

Tickets 05/176 676 700, www.myholiday.austrian.com

www.facebook.com/AustrianAirlines

WINTER∙ZUG Im Rahmen des Wintermarktes kurvt der kleine Zug entlang diverser Prater-Attraktionen, um den Vergnügungspark von einer anderen Perspektive aus zu erleben. Für Jung & Alt.

Haltestelle Riesenradplatz, Wien 2, bis 7. Jänner,

www.wintermarkt.at/winterzug

www.facebook.com/wintermarkt

WIENER∙WALZER∙BIM Zum Mitsingen und Schunkeln animiert die musikalische Fahrt in einer historischen Garnitur. Im Vorbeifahren lernen Sie die Wirkungsstätten der Strauss-Dynastie kennen. Führung durchs Strauss-Museum zum Ausklang.

Haltestelle Karlsplatz/Otto-Wagner-Pavillon, Wien 1, 20. Januar, 24. Februar,

24. März, 14. April, 26. Mai, 16. Juni, 15 Uhr,

Res. 0664/456 12 48, www.wienerwalzerbim.at

www.facebook.com/rentabim

www.facebook.com/museumstraussdynastie

www.facebook.com/event

Foto: AleksandarNakic/Getty Images/Istockphoto

URBAN·CITY·GARDEN Wenn auch die Temperaturen stetig sinken, muss niemand auf die Lichterketten-Gartenparty verzichten. Nach Büroschluss öffnet das 2.000 m2 kuschelige Winter Wonderland, das den aufreibenden Arbeitstag im Nu vergessen lässt. Zu lässigen Beats gönnen wir uns Streetfood, Punsch und Glühwein. Macht bei der Wettnagel Challenge mit! All you can Drink Punsch & Glühwein-Package um 15 € (17-19 & 18-20 Uhr).

Imperial Riding School Renaissance Hotel, Wien 3, 10. Jänner, 7. Februar, ab 17 Uhr, www.citygarden-wien.at

www.facebook.com/urbancitygarden

www.facebook.com/event

www.facebook.com/jaimejulien

www.facebook.com/Torxes

Foto: Getty Images/Vetta/lisegagne

HOLLY∙SHIRT Egal, ob für drunter oder drüber, fade Shirts müssen nicht sein. Aber nur nix von der Stange kaufen, Originelles macht Eindruck. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Ultracool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

Hollyshirt, Wien 9, Türkenstraße 3, Info 01/310 14 39,

www.hollyshirt.at

www.facebook.com/hollyshirt

Foto: OÖ Tourismus GmbH/Wiesenhofer l a n d L E B E N

GLÖCKLER∙LAUF Nach uraltem Brauch die Wintergeister vertreiben: Während der Raunächte, wird gesagt, sei die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Dämonen durchlässig. Weißgewandet und schellenbegurtet bringen die hell leuchtenden Glöckler Licht in das Dunkel und wünschen Glück für das neue Jahr.

Hauptplatz, 5. Jänner, ab 17 Uhr: Ebensee, Obertraun, Bad Ischl,

Gmunden, Bad Goisern, Steinbach/OÖ, Stainach/Stmk.,

Altstadt/Sbg., www.salzkammergut.at

www.salzkammergut.at/ebenseer-gloecklerlauf-2018

www.facebook.com/salzkammergut

Foto: Volkmar Weiss k u l T O U R

WHY∙SO∙SERIOUS? Wer im Hotel nicht nur die Zeit verschlafen will, ist hier gut aufgehoben. Ohne einzuchecken erfreuen sich die Besucher an der traditionellen Weihnachtsausstellung diverser Fotografen (Bild: Volkmar Weiss), Kurator Gebhart de Koekkoek. Hungrige entspannen im Restaurant.

Hotel am Brillantengrund, Wien 7, bis 28. Februar,

www.brillantengrund.com

www.facebook.com/brillantengrund

www.facebook.com/events

www.facebook.com/gebhartdekoekkoek

AUSNÜCHTERUNGS∙JODELN Tief Luft holen und hollodaro, denn am zweiten Jännertag sollten keine Restalkoholspuren mehr die Sinne verwirren. Ingrid Hammer von „transalpin“ bringt mit ihren Jodeltechniken aus der ganzen Welt sicher alle in nüchternen Zustand ...

Steirisches Volksliedwerk, Graz/Stmk., 2. Jänner, 14.30 bis 19 Uhr,

Anm. 0316/90 86 35, www.steirisches-volksliedwerk.at

www.facebook.com/steirischesvolksliedwerk

SILVESTER∙KINO Für Cineasten fast ein Muss, das Jahr im Kino ausklingen zu lassen. Zu den Filmvorführungen, wie etwa „Pitch Perfect 3“ (Bild), bringen wir die Sektgläser zum Klingen. Und wenn wir dann noch ein Glückskeks knacken, kann das Jahr 2018 wie ein guter Film beginnen. Highlight: Live-Übertragung des Silvesterkonzertes aus der Berliner Philharmonie.

Cinema Paradiso, St. Pölten/NÖ, 31. Dezember, ab 17 Uhr,

Tickets 0 22 52/25 62 25, www.cinema-paradiso.at/silvesterspecial-prosit

www.facebook.com/cinemaparadiso.programmkino

www.facebook.com/Pitch.Perfect.3

Foto: Kunstsupermarkt/Anna Gertrud Wenning KUNST∙SUPERMARKT Aquarelle, Acryl- und Ölbilder bis hin zu Kleinskulpturen - wer noch immer kein passendes Weihnachtsgeschenk gefunden hat, der kann hier sein Glück versuchen. Österreichische und internationale Künstler stellen mehr als 6.000 Werke zu leistbaren Preisen aus. Heuer mit dabei: Fotoarbeiten von Neil Curtis (Performancekunst - Bemalung männlicher Körper).

Mariahilfer Straße 103, Wien 6, bis 27. Jänner, Mo-Fr 11-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr,

Hotline 0664/739 74 399, www.kunstsupermarkt.at

www.facebook.com/kunstsupermarkt.at

Foto: Ellen von Unwerth 10∙YEARS∙ANNIVERSARY Die international erfolgreiche, von Kunstsammlerin Andrea Preiss gegründete, Galerie ist in Feierlaune. Zu sehen sind teils noch nie in Österreich gezeigte Fotokunstklassiker von Ellen von Unwerth (Bild) über Albert Watson bis zu Michel Comte.

Galerie Preiss Fine Arts, Wien 1, bis 31. Jänner,

www.preissfinearts.com

www.facebook.com/preissfinearts

Instagram @preissfinearts

Foto: Manfred Baumann/Mustangs MUSTANGS Wild, sanft und frei: Fotograf Manfred Baumann hat sein Equipment nach Nevada verlegt, um die Geschichte der verwilderten Hauspferde zu erzählen. Neben dieser Schau ist auch ein Bildband erschienen.

Naturhistorische Museum, Wien 1, bis 11. Februar,

www.nhm-wien.ac.at

www.facebook.com/BaumannManfred

KOSCHERES∙WIEN Schon einmal gefillten Fisch genossen? Bei dieser Lokal-Tour mit einer Vielfalt an Kostproben geben Ihnen die Gourmet-Guides Ezzes in Sachen koscheres Essen und jüdische Traditionen.

GTOUR Genusstouren, Termine nach Vereinbarung, www.gtours.at

www.facebook.com/GTOUR.Genusstouren

Foto: Andrea Loux SINNES∙RAUSCH Nur nicht den Kopf verdrehen lassen: In „Alice verdrehte Welt“ wird das Publikum selbst zum Performer und stößt vom Theaterkeller bis zu den Dachböden auf fantastisch-absurde Objekte von 30 internationalen Künstlern.

OÖ Kulturquartier, Linz, bis 2. April,

www.sinnesrausch.at

www.facebook.com/ooekulturquartier

Foto: Bristol, Vienna/Marion Hofer SALON∙OPÉRA Künstlergespräche: In welthaltiger Umgebung geben die Opernstars live Einblicke in die aktuellen Premieren. 23. Februar 2018: „Ariodante“ von Georg Friedrich Händel. Unter dem Kennwort freizeit erhalten die Besucher 5 € Rabatt. Dazu: ein Glas Sekt, Canapés und Petit-Fours.

Hotel Bristol, Wien 1, 16 Uhr, Anm. 01/515 16- 6100,

www.bristolvienna.com/events

www.facebook.com/hotelbristolvienna

Foto: www.stocker-verlag.com k r e a t i v W E R K S T A T T

KIRIGAMI Schickt der Himmel zu wenig Weiß, lassen wir „Schneeflocken aus Tiermotiven“ tanzen. Bei diesem Mix aus Scherenschnitt und Origami-Falttechnik entstehen Motive von Hirschen bis zum Babyelefanten, nachzumachen anhand dieser 100 Vorlagen für Kinder ab drei und kunstvolle Schnippsler.

„Kirigami“ von Marion T. Nichols,

www.stocker-verlag.com

Foto: moritzverlag.de BERGE! Vom Berginstrumente basteln über ein Wettertagebuch bis zum Wolfsspuren folgen – wenn ihr hoch hinaus wollt, seid ihr mit diesem „Mitmachbuch für Gipfelstürmer“ am besten Weg. Psst: Borgt es ja nicht euren Eltern. Ab 6 Jahren. Für das beste Wissenschaftsbuch des Jahres nominiert!

„Berge!“ von Piotr Karski, www.moritzverlag.de

Foto: www.mvg-verlag.de FRISUREN∙BEAUTYS Wenn Zeit und Lust für stundenlanges Anlegen der Haarpracht fehlen, sind wir Damen mit diesem Buch bestens bedient. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl hat man den Dreh für allerlei Frisuren hurtig heraußen. Leseprobe

„5-Minuten-Frisuren für jeden Tag“ von Victoria Posa, www.m-vg.de

www.facebook.com/mvgverlag.de

k i n d e r W E L T

TIERE∙IM∙ABERGLAUBEN Bringt wirklich der Storch die Kinder und können Feuersalamander Feuer löschen? Zum Jahreswechsel geht ihr diesen brennenden Fragen auf den Grund.

Naturhistorisches Museum, Wien 1, 31. Dezember, 15.30 Uhr,

Info 01/521 77-0, www.nhm-wien.ac.at

www.facebook.com/Naturhistorisches.Museum.Wien

Foto: Fotografie Rainer Berson/Bildbearbeitung Luisa Franz Kleopatra DIE∙KLEINE∙HEXE Die kleine Hexe saust nicht nur zu Silvester durch den Dschungel, sondern begrüßt auch das neue Jahr auf ihrem Hexenbesen.

Dschungel, Wien 7, 3./31. Dezember, 2.-7. Jänner,

Karten 01/522 07 20-20, www.dschungelwien.at

www.facebook.com/dschungel.wien

Instagram @dschungelwien

ZOOM∙KEKSE Das Keksebacken geht weiter: Im Rahmen der Ausstellung „Du und ich, dort und da“ backt und verziert ihr die Kekse mit Gewürzen aus aller Welt.

ZOOM Kindermuseum, Wien 7, bis 25. Februar, Anm. 01/524 79 08, www.kindermuseum.at

www.facebook.com/ZOOM.Kindermuseum

Foto: Barbara Pálffy/Volksoper Wien

HÄNSEL & GRETEL Knusper, knusper, knäuschen – das Märchen in einer Opernfassung für Familien.

Volksoper, Wien 9, 4./7. Jänner,

Karten 01/513 15 13, www.volksoper.at

www.facebook.com/Volksoper

Foto: Reinhard Werner DREI∙PINGUINE „An der Arche um acht“ – eine turbulente Reise mit Meinungsverschiedenheiten. Besuch von Nikolo und Krampus am 6. Dezember. Ab 6 Jahren.

Kasino am Schwarzenbergplatz, Wien 1, bis 1. Februar,

Karten 01/513 15 13, www.burgtheater.at

www.facebook.com/Burgtheater

Foto: Alexi Pelekanos

DIE∙KLEINE∙HEXE Mit ihren erst 127 Jährchen, hat die kleine Hexe noch striktes Hexenbesen-Tanzverbot auf dem Blocksberg. Als sie aber in der Walpurgisnacht dort erwischt wird, erteilt der Hexenrat eine Strafe. Ein Bühnenstück nach dem Kinderbuch von Otfried Preußler.

Landestheater, St. Pölten/NÖ, bis 26. Mai, Karten 02742/90 80 80-600,

www.landestheater.net

DIE∙GEGGIS Vorurteile: Zwei Geggikinder schaffen es mit einer List, Sumpfgeggis und Felsgeggis zu einer Freundschaft zu bewegen. Ein Klassiker von Mira Lobe ab 4 Jahren.

Theaterwerkstatt, St. Pölten/NÖ, bis 10. Februar,

Karten 0 27 42/90 80 80-600, www.landestheater.net/die-geggis

www.facebook.com/Landestheater.Niederoesterreich

Foto: Rita Newman CINDERELLA Gru gru, Blut ist im Schuh: Im Grimmschen Klassiker fliegen die Tauben ein wenig anders. „Cinderella passt was nicht“, ab 6 Jahren.

Renaissancetheater, Wien 7, bis 28. Januar,

Karten 01/521 10, www.tdj.at

www.facebook.com/TheaterderJugend

HÖHLEN∙FORSCHER Höhlen-Abkühlung: Erforscht eine 500 Jahre alte Höhle, in der Silber abgebaut wird. Warm anziehen, immerhin geht es 800 Meter in die Tiefe.

Silberbergwerk, Schwaz/Tirol, ganzjährig,

www.silberberkwerk.at

www.facebook.com/Silberbergwerk-Schwaz

HÖRT∙BEETHOVEN War Beethoven wirklich taub? Macht euch auf eine interaktive Spurensuche rund um das Leben des einzigartigen Komponisten. Ab 5 Jahren.

Beethovenhaus, Baden/NÖ, jeden 1. Sa, 10.30-12 Uhr,

Anm. 0 22 52/868 00-630, www.beethovenhaus-baden.at

www.facebook.com/beethovenhausbaden

Foto: Thienemann Esslinger Verlag

WWWas? Kindern fallen Fragestellungen ein, da können Erwachsene aufgrund fehlender Fantasie nur staunen. Dieses Buch lüftet Geheimnisse übers Internet, die auch Große g’scheiter machen.

„WWWas?“ von Jan von Holleben,

www.thienemann-esslinger.de

www.facebook.com/thienemann.esslinger

Instagram @thienemann_esslinger_verlag