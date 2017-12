t o p F I T

CHRISTMETTEN∙WANDERUNG Niemand sollte die stillste Nacht alleine verbringen. Der kurzen Tour zu Roseggers Geburtshaus folgt eine Weihnachtslesung. Empfehlenswert ist die Mitnahme von Fackeln oder Laternen, denn der Weg danach zurück ins Tal zur mitternächtlichen Christmette ist ein weiter ...

Treffpunkt: Dorfplatz, St. Kathrein/Hauenstein/Stmk.

(Alpl-Bustransfer 20 Uhr), 24. Dezember, 19.45 Uhr,

Info 0 31 73/40 30, www.steiermark.com

www.facebook.com/joglland

www.facebook.com/Rosegger

Foto: Josef Polansky/Stmk. Tourismus KRIPPERL∙ROAS Krippen gibt es tausenderlei, aber diese in einer durch einen Felssturz entstandene Höhle des Königsberges ist einzigartig. Musikbegleitet führt die Wanderung dorthin, vorbei an kunstvoll bemalten Figuren und Hauskrippen entlang des Weges. Glühwein, Punsch und Tee wärmen vor dem Kehraus.

Kripperlparkplatz, Hollenstein/Ybbs/NÖ, 29. Dezember,

5. & 12. Jänner, 17.30 Uhr, Anm. 0664/751 26 211,

www.felsenkrippe.at

www.facebook.com/Naturpark-NÖ-Eisenwurzen

www.facebook.com/mostviertel

www.facebook.com/GdeHollenstein

ADVENT∙SKI∙ROAS Einkehrschwung zum Hüttenadvent: Gut, dass Sport an der frischen Luft hungrig macht, denn von Apfelbrot, Kesselwurst und Zauberpunsch bis zum 3-gängigen Menü sollten Sie nichts versäumen. Weitere Angebote: Musik, Basteleien, offenes Feuer ...

Diverse Skihütten, Hochkönig/Sbg., Fr-So, bis 24. Dezember,

Info 0 65 84/203 88, www.hochkoenig.at

www.facebook.com/hochkoenig.at

PANORAMA·ABENDTOUR Per Bergbahn hinauf zur Mittelstation, die Schneeschuhe angelegt, verläuft die gemächliche Tour bis zum Neuhornbachhaus zur Einkehr. Das Panorama hier oben im Abendlicht der untergehenden Sonne ist ergreifend. Quietschfidel der Heimweg: per Rodel retour ins Tal. Ab 8 Jahren.

Treffpunkt: Talstation Bergbahnen Diedamskopf, Schoppernau/Vbg,,

diverse Termine bis 2. April, 15.30 Uhr,

Anm. 0664/342 94 65, www.au-schoppernau.at

www.facebook.com/mitmoses.at

www.facebook.com/AuSchoppernau

KAPELLEN∙WANDERUNGEN Hirtenlieder und Fackellicht begleiten auf dem Weg durch die adventstille Winterlandschaft. Einige entzückende Kapellen machen das Bild der ländlichen Idylle vollkommen. Alternativ geht es zu den Kapellen auch per Kutschenfahrt. Einkehr in den umliegenden Wirtsstuben.

Foto: Olympiaregion Seefeld Leutasch/Tirol, bis 23. Dezember, jeden Fr & Sa, 17 Uhr,

Info 050 880-10, www.seefeld.com

www.facebook.com/ORSeefeld

www.facebook.com/event





BÄREN∙TRAIL A heilige Ruah: Wer auf Urwald steht, muss keine Weltreise tun. Entlang des Vier-Tages-Trekkingweges wandern Naturjunkies vorbei an mächtigen Schluchten, unterirdisch brodelnden Wasserfällen und tiefgrün mit Moos überzogenen Felsen.

Arbesbach, Altmelon und Rappottenstein/NÖ,

Info 0 28 13/76 04, www.baerentrail.at

www.facebook.com/baerentrail.at

www.facebook.com/waldviertel

Foto: Sabine Edelbacher/Stephansdom, Turmbesteigung p a n o R A M A

WIENER∙GLÜCKSBRINGER Geschichte und Anekdoten: Glück ist ja bekanntlich nicht käuflich. Dieser Streifzug führt durch verwinkelte Gässchen auf der Suche nach dem Glück zu ebener Erde und in der Stadt.

Treffpunkt: Stephansplatz 3, Wien 1, 27. & 29. Dezember,

16.30 Uhr, Info 0676/328 52 54, www.wienguide.at

www.facebook.com/VereinWienerSpaziergange

WIENER∙WALZER∙BIM Zum Mitsingen und Schunkeln animiert die musikalische Fahrt in einer historischen Garnitur. Im Vorbeifahren lernen Sie die Wirkungsstätten der Strauss-Dynastie kennen. Führung durchs Strauss-Museum zum Ausklang.

Haltestelle Karlsplatz/Otto-Wagner-Pavillon, Wien 1, 20. Januar, 24. Februar,

24. März, 14. April, 26. Mai, 16. Juni, 15 Uhr,

Res. 0664/456 12 48, www.wienerwalzerbim.at

www.facebook.com/rentabim

www.facebook.com/museumstraussdynastie

www.facebook.com/event

Foto: AleksandarNakic/Getty Images/Istockphoto

URBAN·CITY·GARDEN Wenn auch die Temperaturen stetig sinken, muss niemand auf die Lichterketten-Gartenparty verzichten. Nach Büroschluss öffnet das 2.000 m2 kuschelige Winter Wonderland, das den aufreibenden Arbeitstag im Nu vergessen lässt. Zu lässigen Beats gönnen wir uns Streetfood, Punsch und Glühwein. Macht bei der Wettnagel Challenge mit! All you can Drink Punsch & Glühwein-Package um 15 € (17-19 & 18-20 Uhr).

Imperial Riding School Renaissance Hotel, Wien 3, 10. Jänner, 7. Februar, ab 17 Uhr, www.citygarden-wien.at

www.facebook.com/urbancitygarden

www.facebook.com/event

www.facebook.com/jaimejulien

www.facebook.com/Torxes

Foto: Getty Images/Vetta/lisegagne

HOLLY∙SHIRT Nur nix von der Stange kaufen, Originelles soll das Christkindl untern Baum legen. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Cool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

Hollyshirt, Wien 9, Türkenstraße 3, Info 01/310 14 39,

www.hollyshirt.at

www.facebook.com/hollyshirt

l a n d L E B E N

ALTJAHR∙VERBRENNEN Haben Sie Wünsche und Vorsätze fürs neue Jahr? Der tiefromantischen Fackelwanderung durch den Winterwald folgen Würstelgrillen und Märchenerzählen. Im knisternden Wunsch- und Sorgenfeuer deponiert jeder symbolisch seine Gedanken, damit eine Erinnerung daran zu Ende gedacht wird ...

Hallstättersee, Obertraun/OÖ, 28. Dezember, 19-22 Uhr,

Info 05/950 95-40, www.dachstein.salzkammergut.at

www.facebook.com/dachsteinsalzkammergut

www.facebook.com/badgoisern

Foto: Mina3686/Getty Images/iStockphoto OFEN∙FEST Die Bescherung ist vollbracht, das Feiern noch lange nicht. Wer für den Jahreswechsel schon ein wenig vorglühen möchte, gönnt sich Glühwein, Punsch und regionale Produkte zwischen den weihrauchbefeuerten Holzöfen.

Dorfgastein/Sbg., 27. Dezember, ab 17 Uhr,

www.gasteinertal.com/dorfgasteiner-ofenfest

www.facebook.com/gastein

WEIHNACHTS·IDYLLE Eine lebensgroße Krippe, Weisenbläser und brauchtümlicher Perchtentanz umrunden den fackelerhellten Almsee – ein echtes Adventereignis. Glühwein, Punsch und Kindertee schmecken hier oben gleich noch einmal so gut.

Ober- & Unterhofalm, Filzmoos/Sbg., 23./25.-27. Dezember,

17-21 Uhr, www.unterhofalm.at

www.facebook.com/UnterhofAlm

Foto: Wikimedia Gemeinfrei k u l T O U R

STERN∙VON∙BETHLEHEM Nach den Sternen greifen: Das digitale Planetarium pilgert diesmal auf den Spuren des Sterns ins „Heilige Land“ und zeigt den Himmel, wie er vor über 2.000 Jahren zu sehen war. Live-Show!

Naturhistorisches Museum, 24. Dezember, 10, 12 & 14 Uhr,

Info & Tickets www.nhm-wien.ac.at

www.facebook.com/Naturhistorisches.Museum.Wien

KRIPPEN∙SPIEL Letzte Möglichkeit für Kurzentschlossene: Traditionell bringen hier engagierte Laiendarsteller die „Weihnachtsgeschichte“ mit Esel und Schafen auf dieFreilichtbühne. Am kleinen Adventmarkt (ab 16 Uhr) wärmen Glühwein und Maroni. Eintritt frei!

Felsenbühne, Staatz/NÖ, 23. Dezember, 17 Uhr,

www.felsenbuehne-staatz.at/krippenspiel

www.facebook.com/Felsenbühne-Staatz

Foto: Kunstsupermarkt/Anna Gertrud Wenning KUNST∙SUPERMARKT Aquarelle, Acryl- und Ölbilder bis hin zu Kleinskulpturen - wer noch immer kein passendes Weihnachtsgeschenk gefunden hat, der kann hier sein Glück versuchen. Österreichische und internationale Künstler stellen mehr als 6.000 Werke zu leistbaren Preisen aus. Heuer mit dabei: Fotoarbeiten von Neil Curtis (Performancekunst - Bemalung männlicher Körper).

Mariahilfer Straße 103, Wien 6, bis 27. Jänner, Mo-Fr 11-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr,

Hotline 0664/739 74 399, www.kunstsupermarkt.at

www.facebook.com/kunstsupermarkt.at

Foto: Ellen von Unwerth 10∙YEARS∙ANNIVERSARY Die international erfolgreiche, von Kunstsammlerin Andrea Preiss gegründete, Galerie ist in Feierlaune. Zu sehen sind teils noch nie in Österreich gezeigte Fotokunstklassiker von Ellen von Unwerth (Bild) über Albert Watson bis zu Michel Comte.

Galerie Preiss Fine Arts, Wien 1, bis 31. Jänner,

www.preissfinearts.com

www.facebook.com/preissfinearts

Instagram @preissfinearts

Foto: Manfred Baumann/Mustangs MUSTANGS Wild, sanft und frei: Fotograf Manfred Baumann hat sein Equipment nach Nevada verlegt, um die Geschichte der verwilderten Hauspferde zu erzählen. Neben dieser Schau ist auch ein Bildband erschienen.

Naturhistorische Museum, Wien 1, bis 11. Februar,

www.nhm-wien.ac.at

www.facebook.com/BaumannManfred

KOSCHERES∙WIEN Schon einmal gefillten Fisch genossen? Bei dieser Lokal-Tour mit einer Vielfalt an Kostproben geben Ihnen die Gourmet-Guides Ezzes in Sachen koscheres Essen und jüdische Traditionen.

GTOUR Genusstouren, Termine nach Vereinbarung, www.gtours.at

www.facebook.com/GTOUR.Genusstouren

Foto: Andrea Loux SINNES∙RAUSCH Nur nicht den Kopf verdrehen lassen: In „Alice verdrehte Welt“ wird das Publikum selbst zum Performer und stößt vom Theaterkeller bis zu den Dachböden auf fantastisch-absurde Objekte von 30 internationalen Künstlern.

OÖ Kulturquartier, Linz, bis 2. April,

www.sinnesrausch.at

www.facebook.com/ooekulturquartier

Foto: atelierjungwirth.com/Giorgia Fiorio GIORGIA∙FIORIO Die auch von der UNESCO ausgezeichnete Künstlerin hat ihre Leidenschaft nach Gesang und Schauspiel in der Fotografie (Bild) gefunden. Diese Ausstellung zeigt die Serie „Uomini“, das Universum Mann.

Atelier Jungwirth, Graz/Stmk., bis 30. Dezember,

Info 0316/815 505, www.atelierjungwirth.com

www.facebook.com/atelierjungwirth

Foto: Bristol, Vienna/Marion Hofer SALON∙OPÉRA Künstlergespräche: In welthaltiger Umgebung geben die Opernstars live Einblicke in die aktuellen Premieren. 23. Februar 2018: „Ariodante“ von Georg Friedrich Händel. Unter dem Kennwort freizeit erhalten die Besucher 5 € Rabatt. Dazu: ein Glas Sekt, Canapés und Petit-Fours.

Hotel Bristol, Wien 1, 16 Uhr, Anm. 01/515 16- 6100,

www.bristolvienna.com/events

www.facebook.com/hotelbristolvienna

k r e a t i v W E R K S T A T T

BASTEL∙KARUSSEL Ab ins Beschäftigungszimmer, ihr Raunzer. Mit Basteleien von duftenden Bienenwachskerzen bis zu wohlschmeckenden Kekshäuschen kommt ihr der Bescherung immer näher. Von 4-12 Jahren.

Heeresgeschichtliches Museum, Wien 3, 24. Dezember,

10-14 Uhr, Info 01/795 61-0, www.hgm.at

www.facebook.com/Heeresgeschichtliches.Museum

WEIHNACHTS·WORKSHOP Kunstvolle Wunschkärtchen gilt es zu gestalten, die dann auf die immergrünen Bäume der Künstlerin Yoko Ono in der aktuellen Schau „Duett mit Künstler_in“ gehängt werden. Weiters: Basteln von Weihnachtsbäumchen, Wunschtüten, Pop-up-Karten und Baumschmuck. Von 3 bis 12 Jahren.

21er Haus, Wien 3, 23. Dezember,

15 Uhr, Anm. 01/795 57-770, www.21erhaus.at/kalender-21erhaus

www.facebook.com/21erhaus

Foto: moritzverlag.de BERGE! Vom Berginstrumente basteln über ein Wettertagebuch bis zum Wolfsspuren folgen – wenn ihr hoch hinaus wollt, seid ihr mit diesem „Mitmachbuch für Gipfelstürmer“ am besten Weg. Psst: Borgt es ja nicht euren Eltern. Ab 6 Jahren. Für das beste Wissenschaftsbuch des Jahres nominiert!

„Berge!“ von Piotr Karski, www.moritzverlag.de

Foto: www.mvg-verlag.de FRISUREN∙BEAUTYS Wenn Zeit und Lust für stundenlanges Anlegen der Haarpracht fehlen, sind wir Damen mit diesem Buch bestens bedient. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl hat man den Dreh für allerlei Frisuren hurtig heraußen. Leseprobe

„5-Minuten-Frisuren für jeden Tag“ von Victoria Posa, www.m-vg.de

www.facebook.com/mvgverlag.de

k i n d e r W E L T

WINTER∙ZUG Im Rahmen des Wintermarktes kurvt der kleine Zug entlang diverser Prater-Attraktionen, um den Vergnügungspark von einer anderen Perspektive aus zu erleben. Für Jung & Alt.

Haltestelle Riesenradplatz, Wien 2, bis 7. Jänner,

www.wintermarkt.at/winterzug

www.facebook.com/wintermarkt

Foto: Barbara Pálffy/Volksoper Wien HÄNSEL & GRETEL Knusper, knusper, knäuschen – das Märchen in einer Opernfassung für Familien.

Volksoper, Wien 9, 23./25./28. Dezember, 4./7. Jänner,

Karten 01/513 15 13, www.volksoper.at

www.facebook.com/Volksoper

WO·IST·DAS·CHRISTKIND Wann läutet denn endlich die Weihnachtsglocke? Voller Ungeduld startet Lena eine abenteuerliche Reise mit ihrem Zauberkreisel.

Schönbrunner Marionettentheater, Wien 13,

bis 24. Dezember, Res. 01/817 32 47,

www.marionettentheater.at

www.facebook.com/Marionettentheater-Schloss-Schönbrunn

PFERDE∙WEIHNACHT Pferdefans können hier am Gestütshof ihre Lieblinge kraulen. Aufregend wird auch die Fahrt mit der Kinderkutsche. Weiters: Pferdefilme, Geschichten, Tee und Snacks.

Bundesgestüt Piber, Köflach/Stmk., 24. Dezember, 10-15 Uhr,

Info 0 31 44/33 23, www.steiermark.com

www.facebook.com/lipizzanerheimat

Foto: Reinhard Werner DREI∙PINGUINE „An der Arche um acht“ – eine turbulente Reise mit Meinungsverschiedenheiten. Besuch von Nikolo und Krampus am 6. Dezember. Ab 6 Jahren.

Kasino am Schwarzenbergplatz, Wien 1, bis 1. Februar,

Karten 01/513 15 13, www.burgtheater.at

www.facebook.com/Burgtheater

WARTEN·AUFS·CHRISTKIND Nur mehr ein paar Stunden bis zur Bescherung, liebe Kinder. Wer gerne bastelt, ist in der ORANG.erie an der richtigen Adresse. Macht einen Abstecher zu den spannenden Tierfütterungen, dann vergeht die Zeit wie im Flug.

Tiergarten Schönbrunn, Wien 13, 24. Dezember,

9-16 Uhr, www.zoovienna.at

www.facebook.com/zoovienna

Foto: Alexi Pelekanos

DIE∙KLEINE∙HEXE Mit ihren erst 127 Jährchen, hat die kleine Hexe noch striktes Hexenbesen-Tanzverbot auf dem Blocksberg. Als sie aber in der Walpurgisnacht dort erwischt wird, erteilt der Hexenrat eine Strafe. Ein Bühnenstück nach dem Kinderbuch von Otfried Preußler.

Landestheater, St. Pölten/NÖ, bis 26. Mai, Karten 02742/90 80 80-600,

www.landestheater.net

DIE∙GEGGIS Vorurteile: Zwei Geggikinder schaffen es mit einer List, Sumpfgeggis und Felsgeggis zu einer Freundschaft zu bewegen. Ein Klassiker von Mira Lobe ab 4 Jahren.

Theaterwerkstatt, St. Pölten/NÖ, bis 10. Februar,

Karten 0 27 42/90 80 80-600, www.landestheater.net/die-geggis

www.facebook.com/Landestheater.Niederoesterreich

Foto: Rita Newman CINDERELLA Gru gru, Blut ist im Schuh: Im Grimmschen Klassiker fliegen die Tauben ein wenig anders. „Cinderella passt was nicht“, ab 6 Jahren.

Renaissancetheater, Wien 7, bis 28. Januar,

Karten 01/521 10, www.tdj.at

www.facebook.com/TheaterderJugend

HÖHLEN∙FORSCHER Höhlen-Abkühlung: Erforscht eine 500 Jahre alte Höhle, in der Silber abgebaut wird. Warm anziehen, immerhin geht es 800 Meter in die Tiefe.

Silberbergwerk, Schwaz/Tirol, ganzjährig,

www.silberberkwerk.at

www.facebook.com/Silberbergwerk-Schwaz

HÖRT∙BEETHOVEN War Beethoven wirklich taub? Macht euch auf eine interaktive Spurensuche rund um das Leben des einzigartigen Komponisten. Ab 5 Jahren.

Beethovenhaus, Baden/NÖ, jeden 1. Sa, 10.30-12 Uhr,

Anm. 0 22 52/868 00-630, www.beethovenhaus-baden.at

www.facebook.com/beethovenhausbaden

Foto: Thienemann Esslinger Verlag

WWWas? Kindern fallen Fragestellungen ein, da können Erwachsene aufgrund fehlender Fantasie nur staunen. Dieses Buch lüftet Geheimnisse übers Internet, die auch Große g’scheiter machen.

„WWWas?“ von Jan von Holleben,

www.thienemann-esslinger.de

www.facebook.com/thienemann.esslinger

Instagram @thienemann_esslinger_verlag