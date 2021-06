freizeitTIPPS für die kommende Woche

Bildnummer: 183058488 Atlantik, Rudern, Abenteuer, Abgeschiedenheit, Alles hinter sich lassen, Eine Frau allein, Eine Person, Entspannung, Erforschung, Ernst, Erwachsene Person, Fotografie, Frauen, Freiheit, Freizeit, Freizeitaktivität, Fröhlich, Gelassene Person, Georgia, Gesunder Lebensstil, Glücklichsein, Horizontal, In den Zwanzigern, Insel Cumberland Island, Jacke, Junge Frau allein, Junge Frauen, Junger Erwachsener, Kälte, Lebensstil, Matrose, Meer, Menschen, Mode, Nur Erwachsene, Nur Frauen, Outer Banks, Paddel, Paddeln, Reise, Ruderboot, Ruhige Szene, Schöne Natur, Schönheit, Segeln, Segelschiff, Sehen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Sport, Stehen, Suchen, Urlaub, Warme Kleidung, Wasser, Wasserfahrzeug, Weibliche Person, Wind, Winter, A young woman dips her oar into the water and looks into the sunset.

© Bild: Getty Images/iStockphoto/epicurean