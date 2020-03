Darf ich dem Gastgeber sagen, dass ich im Fasten-Modus bin?

Liebe Freunde, die man schon lange nicht mehr gesehen hatte, laden zum Essen ein – und nach langem Suchen findet sich endlich ein Termin. Der liegt allerdings schon in der Fastenzeit; und den geplanten Verzicht will man dieses Jahr durchhalten. Nun sind allerdings die Gastgeber bekannt für ihre besonderen Menüfolgen, für deren Planung und Ausführung sie sich viel Zeit nehmen.

Verschweigen oder informieren?

Was also tun? Gleich absagen? Dann würde noch mehr Zeit bis zu einem schon ersehnten Treffen vergehen. Oder die Gastgeber über das Fastenvorhaben informieren? Zugegeben, diese Fragen klingen ein bisschen nach Erste-Welt-Problemen; sie kommen aber gar nicht so selten vor.