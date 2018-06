Zu freizügig gekleidet? Ermittlungen gegen saudische Moderatorin

Weil sie bei einem TV-Auftritt angeblich zu freizügig gekleidet war, hat die saudische Rundfunkbehörde Ermittlungen gegen eine Fernsehmoderatorin eingeleitet. Die Untersuchung gegen Shirin al-Rifai gehe weiter, auch wenn sie das Königreich mittlerweile verlassen habe, teilte die Rundfunkbehörde am Mittwoch mit.

Die Moderatorin arbeitet für den Kanal Al-Aan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie hatte über das Ende des Frauenfahrverbots in Saudi-Arabien am Sonntag berichtet. Ein Internetvideo zeigt sie mit einem losen Kopftuch und einem langen Überwurf, einer Abaya, in Weiß, unter der die Kleidung darunter deutlich zu erkennen ist. Einige Male ist auch ein kleiner Teil ihres nackten Bauches zu sehen.