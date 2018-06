Saudi-Arabien stellte ersten Führerschein für eine Frau aus

Zum ersten Mal in der Geschichte Saudi-Arabiens hat das Königreich einer Frau den Führerschein übergeben. "Tausende Glückwünsche den Töchtern unseres Landes", hieß es in einem auf Twitter geteilten Video, das die Übergabe der Behörden am Montag zeigte. Kurz darauf veröffentlichte Rima Judat stolz ein Foto ihres Führerscheins im Internet.

Saudi-Arabien ist derzeit noch das einzige Land der Erde, in dem Frauen nicht Auto fahren dürfen. König Salman hatte im vergangenen Herbst die Regierung angewiesen, Regeln zu erarbeiten, nach denen sowohl Männern als auch Frauen die Fahrerlaubnis erteilt werden soll.