Zipfer vergleicht Hopfengetränk mit Frauen: Kritik im Netz

Die Temperaturen lassen keinen Zweifel aufkommen: Der Sommer ist da. Für die Brauerei Zipfer der ideale Zeitpunkt, ihr alkoholfreies Erfrischungsgetränk "Zipfer Hops" zu bewerben.

"Nicht so süß wie deine Freundin"

Eine Online-Werbeaktion für die Hopfenlimonade ging nun jedoch daneben. Am Wochenende teilte das Unternehmen einen Spruch auf Instagram. Dieser lautete: "Nicht so süß wie deine Freundin, weniger bitter als deine Schwiegermutter." Dabei bezog man sich offenbar auf den zitronig-hopfigen Geschmack des Produktes.

"Jungs, Männer, Wikinger: Gebt es zu. DAS ist es, was ihr eigentlich alle wollt – nicht zu süß, aber auch nicht wirklich bitter. Schön hopfig, aber gern mal ohne Promille. Gibts! Go for it." – heißt es im Posting zum Spruchbild außerdem.

Auf der Fotobloggingplattform kommt nach der Veröffentlichung des Beitrages Ärger auf: Die Werbeaktion sei sexistisch und ziele auf veraltete Rollenbilder ab, so der Tenor. "Schade, dass immer noch nicht alle im 21. Jahrhundert angekommen sind", schrieb eine Userin. "Wie wäre es mal mit Werbung ohne Sexismus? Oder ist das zu viel für die #männerfantasie?", postete eine andere Nutzerin.