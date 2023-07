Gärtnern wie ein Puma: Der mörderische Dünger der Raubkatzen

Die Jagd-Gärten der Pumas nahmen zwar nur etwa vier Prozent der Fläche ihres gesamten Reviers ein, im Laufe ihres Lebens legen sie auf diese bewährte Art aber an die 500 dieser Gärten an, wo es besonders schön grünt und blüht.

Fast wie ein Puma

Natürlich kann man es als Gärtner dem Puma nicht direkt nachmachen. Und nicht jeder will beim Blick in den Garten auf verwesende Tierkadaver schauen, so gut sie dem Erdreich auch tun würden.

Die gute Nachricht: Normaler Dünger tut es auch – und wie der Puma, kann man auf natürliche Mittel zurückgreifen.