Wimbledon: Serena Williams rührt Kate und Meghan fast zu Tränen

"An alle Mütter da draußen: Ich habe heute für euch gespielt", sagte Serena Williams sichtlich bewegt nach dem Match gegen Kontrahentin Angelique Kerber, der sie am Samstag im Wimbledon-Finale in zwei Sätzen unterlag.

Als Williams den Platz verließ, machte sie bei einem Reporter Stopp, der sie zu ihrer Niederlage befragte. Er beglückwünschte Williams zu einem "großartigen Turnier" und betonte, dass sie seit der Geburt ihrer Tochter im vergangenen Jahr bereits wieder mit den weltbesten Spielerinnen mithalten könne. Williams bestätigte, dass das Turnier auch für sie "erstaunlich" gewesen sei. Sie sei "glücklich, so weit gekommen zu sein", sagte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin.

Sichtlich gerührt und unter wegbrechender Stimme erklärte sie dem Publikum, dass sie sich auf künftige Wettbewerbe freue und dies erst der Anfang ihres Comebacks sei. Nachdem die Zuschauer sie mit stehenden Ovationen und Applaus würdigten, fügte die Tennisspielerin hinzu: "An alle Mütter da draußen: Ich habe heute für euch gespielt und ich habe es versucht."