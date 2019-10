Wiedersehen nach 40 Jahren: Ein Dank, der die Zeiten überdauert

Minh Tri Nguyen etwa leitet heute die Sozialberatung der Caritas in Innsbruck. Als er mit Geschwistern kam, war er sieben Jahre alt. „Ich bin vielen wohlwollenden Menschen begegnet, die mir Interesse an meiner Person entgegengebracht haben. Diese Offenheit und die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, in Auseinandersetzung zu gehen und jeweils an der Andersartigkeit des Anderen zu wachsen, bilden für mich im Rückblick auf die vergangenen vierzig Jahre die Grundlage für meinen Werdegang.“ Der 47-Jährige brachte gestern in Imst auf den Punkt, warum die Gruppe privat dieses Dankestreffen organisiert hat: „40 Jahre zweite Heimat“ nannten sie es. Und so ist es. Minh: „Ich wünsche mir für unsere Gesellschaft von heute keine Romantik, die meistens in einen gegenteiligen Reflex der generalisierten Angst umschlägt. Sondern diese aufrichtige Haltung von damals.“