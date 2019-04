Weltidee aus Österreich: SOS-Kinderdorf wird 70 Jahre

Seit gut 20 Jahren konzentriert sich die Organisation auf die Stärkung von Familien und so die bewusste Hinwendung zur Prävention, damit Kinder gar nicht erst in ein Kinderdorf müssen. Gerade in armen Ländern merkt man den Bedarf in der Nachbarschaft von Kinderdörfern, es entstanden Kindergärten, Schulen, Sozial- und Ausbildungszentren, medizinische Stationen. Heute bildet diese Arbeit den zweiten Schwerpunkt, von dem 3,6 Millionen Menschen profitierten.

Auch in Österreich öffnet sich SOS der Nachbarschaft, in doppeltem Sinn. 2006 kam das erste städtische Kinderdorf in Wien mit dezentralen Wohnungen, Tür an Tür mit Wiener Familien. Ebenso in Osttirol. Zur Prävention wurde die mobile und ambulante Begleitung junger Menschen und Familien stark ausgebaut. Denn eine Familie, in der Kinder gut bei den Eltern leben und aufwachsen, entspricht der Grundidee: Jedem Kind ein liebevolles Zuhause.

Die Bilanz dieser 70 Jahre ist, fast selbstverständlich, mit Preisen gespickt. Gmeiner selbst war schon 1962 für den Friedens-Nobelpreisnominiert. Seitdem wird SOS regelmäßig nominiert.

Ein Vorschlagsrecht dafür hat die Bundesregierung.