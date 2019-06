Hermann Gmeiner: Das Leben des Kinderdorf-Gründers in neuem Licht

„Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss.“ Hermann Gmeiner (1919-1986)

Die Werke großer Persönlichkeiten wirken weit über ihren Tod. Und sie verändern sich, der Zeit gemäß. Aber auch die Rezeption über die Persönlichkeiten verändert sich.

Als Hermann Gmeiner, Gründer des SOS-Kinderdorfes, am 26. April 1986 starb, beweinte man einen, der „die Welt verändert hatte“. Diesen Satz liest man auch jetzt, denn Gmeiner ist heute vor hundert Jahren auf eben diese Welt gekommen.

Die Welt änderte sich

Tatsächlich starb er zu einer Zeit, in der sich die Welt änderte, nur drei Jahre später endete der Kalte Krieg. Vielleicht hatte er seinen Teil dazu beigetragen, so wie seine viel bekannteren Verbündeten, von Mutter Teresa bis Dalai Lama. Gmeiner hatte gesagt: „Nur wenn wir teilen, haben wir Frieden in der Welt. Den Frieden lernen, das ist nichts weiter als teilen lernen.“ Das klang schon ziemlich nach der neuen Zeit.

Bergbauernkind, Mutter starb früh

Am 23. Juni 1919 wurde Gmeiner in eine Vorarlberger Bauernfamilie mit insgesamt neun Kindern geboren. Als er fünf war, starb seine Mutter und die älteste Schwester Elsa kümmerte sich um alle Geschwister. Sie wurde so Vorbild für die SOS-Kinderdorf-Mutter, die Gmeiner später erfand.

Als Gymnasiast wurde er kurz vor der Matura zur Wehrmacht eingezogen, was sein späteres Leben ebenso prägte, wenn auch anders: Die Bilanz des Werks SOS-Kinderdorf ist mit Preisen gespickt, Gmeiner wurde 95 Mal für den Friedens-Nobelpreis nominiert. Dass er ihn nie bekam, liegt wohl am Wehrmachts-Einsatz in Norwegen. Er sei nur Radbote gewesen, hat er später gesagt, und doch war der Vorbehalt stets zu groß. Gmeiner gab nie zu, wie sehr ihn das belastete. Seine Vertrauten wissen aber, wie sehr er den Nobelpreis wollte.