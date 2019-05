Seit 70 Jahren gibt es das SOS-Kinderdorf

Link zum Original-KURIER-Artikel

Überall auf der Welt gibt es Kinder,

die nicht mehr bei ihren Eltern leben

oder ihre Heimat verlassen mussten.

Für diese Kinder gibt es das SOS-Kinderdorf.

Vor 70 Jahren hat der Österreicher

Hermann Gmeiner das SOS-Kinderdorf gegründet.

SOS ist auch das Zeichen, das man benutzt,

um in einer Not-Situation Hilfe zu rufen.

Und genau darum geht es beim SOS-Kinderdorf,

nämlich Kindern zu helfen, die in Not sind.

Hermann Gmeiner hatte selbst nicht die beste Kindheit.

Seine Mutter ist früh gestorben und

er wurde von seiner Schwester

wie von einer Mutter behandelt.

Deshalb hatte er den Wunsch,

dass es anderen Kindern besser gehen soll.

Er wünschte sich,

dass jedes Kind in einer Familie aufwachsen

und ein liebevolles Zuhause haben soll.

Das ist die Idee von seinen SOS-Kinderdörfern.

Mittlerweile gibt es die SOS-Kinderdörfer

in 135 Ländern auf der ganzen Welt.



Spenden-Aktion



Zum 70. Geburtstags vom SOS-Kinderdorf

gibt es eine Spenden-Aktion,

bei jeder mitmachen kann.

Mit der Spenden-Aktion will man

insgesamt 25 000 Kindern helfen.



Hier ist der Link:

sos-kinderdorf.at/kindheit-retten