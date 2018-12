Wie (un)harmonisch die Österreicher Weihnachten empfinden

Das Stressniveau ist aber offenbar trotz aller Besinnlichkeit hoch: 46 Prozent halten die (Vor)weihnachtszeit für sehr oder zumindest etwas stressig. 51 Prozent empfinden diesen Druck hingegen kaum oder gar nicht. Allerdings geben 48 Prozent zu, dass ihnen die Weihnachtseinkäufe Spaß machen, während nur 18 Prozent sie als Belastung sehen. Die meisten beginnen einen Monat vor Weihnachten nachzudenken, was sie ihren Lieben schenken könnten. Eingekauft wird am häufigsten eine Woche vor dem Fest, sieben Prozent machen sich sogar am 24. Dezember selbst noch auf den Weg in die Geschäfte.

Wenn es dann soweit ist, wird meist in Gesellschaft gefeiert: Allein bleiben am Heiligen Abend nur drei Prozent, die meisten (33 Prozent) feiern mit vier bis sechs weiteren Personen. Auf den Tisch kommen am häufigsten Karpfen (18 Prozent), Bratwürstel (16 Prozent), eine Kalte Platte oder Süßes (je 15 Prozent). Die Stimmung dürfte meist gut sein, denn bei 77 Prozent verlaufen die Feiertage nach eigenen Angaben in der Regel eher harmonisch, Streitereien gehören nur bei drei Prozent zum üblichen Programm.