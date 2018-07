Wie Medien unwissentlich Geld an Melania Trump bezahlt haben

Nach der Veröffentlichung des Berichts von NBC entfernten einige Nachrichtenmedien die Bilder von ihren Websites. Ein Sprecher von NBC News sagte, dass man nie darüber informiert worden sei, dass ein Teil der Lizenzgebühren an die Familie Trump geht. Man habe außerdem keiner Vereinbarung zugestimmt oder unterschrieben, die Bilder nur im Zusammenhang mit einer positiven Berichterstattung zu verwenden. Auch Yahoo gab in einem Statement bekannt, von der Vereinbarung nichts gewusst zu haben. Die Redaktion sei davon jedenfalls nicht beeinflusst. Man habe sich dennoch dazu entschieden, die Bilder von der Website zu entfernen.

Inszenierte Bilder

Die Fotografin Mahaux sagte telefonisch gegenüber NBC, dass alles legal sei und sie weitere Fragen per Mail beantworten würde, was sie jedoch nicht tat. Sie arbeitet seit dem Jahr 2010 mit den Trumps zusammen. Gegenüber einer französischen Nachrichtenagentur sagte sie im Jahr 2017: "Ich mag es, mit dem Image der Familie zu arbeiten – es spricht mich an. Es inspiriert mich." Nicht selten sind die Trumps auf den inszeniert wirkenden Bildern in einem luxuriösen und pompösen Umfeld zu sehen.